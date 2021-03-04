Эксперты посоветовали, как не устать от длительной поездки на автомобиле

https://static.news.ru/photo/bc3fcd70-292d-11eb-89b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Чтобы не устать от долгой поездки на автомобиле, перед путешествием нужно как следует выспаться и отправляться в путь не слишком рано, а в дороге делать небольшие остановки, слушать музыку среднего темпа и не пить слишком много кофе. Об этом РИА Новости рассказали эксперты.

По имеющимся данным, во время праздничных мартовских выходных более 70% россиян планируют отправиться в путешествие на автомобиле. Так, 33% опрошенных намерены навестить родственников в соседних областях, ещё 22% — поедут на дачу. 13% граждан запланировали автомобильное путешествие на Байкал, Алтай, в Карелию и другие уголки России. Порядка 4% граждан собираются прокатиться по Золотому кольцу. Эксперты советуют подготовиться к поездкам заранее и соблюдать ряд правил, чтобы избежать «усталости путешественника».

Так, перед поездкой нужно как следует выспаться. Причём, чем старше человек, тем легче он переносит недостаток сна. Поэтому в зоне риска оказываются молодые водители, а также «совы» и лица с нарушениями сна. Худшим вариантом для серьёзной поездки при этом является понедельник, если на выходных человек плохо выспался, нарушив обычный режим.

Накануне поездки не следует ложиться спать поздно. Рекомендуется соблюдать правила гигиены сна: не смотреть ТВ и не пользоваться гаджетами. Не нужно употреблять алкоголь и противоаллергические препараты, если подобное возможно.

В путешествие не стоит отправляться чрезмерно рано или, наоборот, ближе к ночи. Положение кресла и руля в машине нужно отрегулировать для максимально удобного положения. Верхнюю одежду для удобства лучше снять и включить музыку среднего темпа.

Во время поездки нужно регулярно делать остановки и выходить из автомобиля — например, для заправки или перекуса. Однако злоупотреблять кофе не стоит. Он бодрит на небольшое количество времени, но затем провоцирует сонливость и потерю концентрации.

Ранее стало известно, что стоимость авиабилетов в России резко выросла. Ощутимое подорожание произошло на фоне ограниченного числа рейсов в другие страны. Об этом писал NEWS.ru.