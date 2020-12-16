Эксперты подсчитали траты россиян на украшение дома к Новому году

https://static.news.ru/photo/b5116590-4101-11eb-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом году на украшение дома и создание новогоднего настроения россияне потратили порядка 5,8 тысячи рублей.

Такие данные приводит онлайн-сервис «Яндекс.Маркет» на основе анализа данных средних чеков с 1 ноября по 15 декабря 2020 года в категориях новогодних товаров, пишет РИА Новости.

Так, в праздничный набор у российских покупателей вошло: искусственная ель, ёлочные игрушки и наконечник на ёлку, новогодний декор (гирлянды, наклейки и другие товары).

По данным исследования, в среднем покупатели заказывали искусственные ели за 3470 рублей за дерево размером 1,5 метра. На ёлочные украшения клиенты тратили около 1050 рублей, при этом отдавая предпочтение большим наборам игрушек красного цвета. В таком же цвете покупали и наконечник на ёлку.

Как отмечают эксперты маркетплейса, в этом году спрос на новогодние товары особенно высок. В середине декабря клиенты сделали примерно на 150% заказов новогодних товаров больше, чем в середине декабря прошлого года. По их мнению, такая тенденция связана с тем, что из-за эпидемиологической ситуации многие россияне будут отмечать Новый год дома и поэтому уделяют особое внимание созданию праздничной атмосферы.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты МЧС рассказали, как украсить новогоднюю ёлку и избежать пожара. По данным ведомства, необходимо установить дерево на устойчивое основание, чтобы оно не загораживало выход из комнаты. Ветки должны располагаться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Также все электрические гирлянды и ёлочные украшения должны иметь сертификат качества. При этом заворачивать лампочки в ткань, бумагу и другие горючие материалы запрещается.