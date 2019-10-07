https://static.news.ru/photo/ae9c5c46-e90b-11e9-a7ce-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Эксперты подсчитали стоимость одежды президента России Владимира Путина во время его отдыха в тайге. Согласно фотографиям, опубликованным на сайте Кремля, российский лидер предпочитает отечественную марку «Армия России».

На некоторых снимках президент позирует в куртке, стоимость которой на официальном сайте бренда составляет 7600 рублей. На главе государства — брюки цвета хаки и жилетка такого же оттенка. Подобные модели в онлайн-магазине стоят от 3499 до 6350 рублей. В одежду этого бренда был облачён и составивший компанию российскому лидеру министр обороны РФ Сергей Шойгу, отмечает « Лента.ру ».

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин накануне своего дня рождения отправился в сибирскую тайгу. Как показано на кадрах распространённой видеохроники, президент собирал грибы вместе с Шойгу. Кроме того, глава государства поднялся на вершину горы, откуда, по его словам, открывается красивый вид на Енисей.