Государственной думе предстоит обсудить законопроект о досрочном выходе на пенсию многодетных родителей. Документ внесён в нижнюю палату парламента РФ Госсоветом Удмуртии. «Фишка» инициативы состоит в том, что на этот раз предполагается предоставить льготу мужчинам — отцам трёх и более детей. В беседе с NEWS.ru депутаты и эксперты высказали противоречивые оценки предлагаемой новации.

Стоит отметить, что задачей внесённого законопроекта заявлено «симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин». Авторы считают, что будет целесообразно назначать страховую пенсию в возрасте 62 лет отцам трёх детей, если они воспитали их до достижения ими возраста восьми лет. Папы четверых детей смогут выйти на пенсию в 61 год. При этом они все должны иметь страховой стаж (суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности застрахованного лица в течение его жизни, за которые уплачивались страховые взносы, — NEWS.ru) не менее 20 лет. Предполагается, что норма будет действовать вне зависимости от того, состоят ли многодетные родители в браке.

Напомним, что согласно проведённой в РФ пенсионной реформе, возраст выхода на пенсию для мужчин увеличивается до 65 лет, для женщин — до 60 лет. В новой редакции закона «О страховых пенсиях» предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста: каждый год идёт смещение на один год, пока не будут достигнуты окончательные цифры.

Выступившие с новым проектом закона парламентарии посчитали, что на его реализацию потребуется более 5,21 миллиардов рублей.

Директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук, социолог Андрей Покида полагает, что это не станет большой нагрузкой для российского бюджета.

Многодетных семей не так и много. Менее 10% — это мы говорим о тех, что официально признаны многодетными семьями. Если иметь в виду семьи, где четверо детей и более, то их существенно меньше — около 1-2%. Говорить о том, что это будут глобальные расходы или большая нагрузка на бюджет, нельзя. Андрей Покида директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС

По мнению социолога, любое послабление относительно выхода на пенсию у большинства отцов и мам может вызвать только положительные эмоции — они все будут лишь рады этому. При этом, с точки зрения Покиды, действие законопроекта в случае его принятия не будет распространяться на тех отцов, у которых четверо детей от разных жен.

В свою очередь, инициативу депутатов также одобрил генеральный инспектор Союза профсоюзов России Сергей Храмов. По его словам, после выхода на пенсию многодетный семьянин сможет продолжать работать. Но при этом, помимо зарплаты, будет получать ещё и пенсионные деньги в полном объёме. Однако возможность получения страховой пенсии досрочно надо предоставлять всем многодетным отцам, вне зависимости от того, удалось ли им сохранить семью.

Вижу в этом законопроекте одни лишь плюсы. Но под действие закона должны попадать все многодетные папы. Дело в том, что любой многодетный отец вложил деньги в детей. Вне зависимости от того, родились ли эти дети в одном браке или в нескольких. В последнем случае речь идёт об алиментах, и размер выплат на четырёх детей, например, это довольно весомая сумма — 50% от всех заработанных денег. Сергей Храмов генеральный инспектор Союза профсоюзов России генеральный инспектор Союза профсоюзов России

Профсоюзный активист уверен, что многодетные отцы — не слишком многочисленная аудитория, и государству вполне по силам обеспечить им мягкий выход на пенсию. Он также убеждён, что обсуждаемый законопроект — один из целого пула шагов, которые предпринимает государство, стремясь «компенсировать безобразие с повышением пенсионного возраста».

С точки зрения депутата Госдумы, вице-президента Конфедерации труда России Олега Шеина, в сложившихся экономических условиях возраста выхода на пенсию — «штука полезная, поскольку такое количество рук российской экономике просто не нужно». И чем дальше, тем меньше они будут нужны.

Негативный отзыв законопроект получил от депутата Виталия Милонова. Он предполагает, что работодатели «многодетных отцов успешно выкинут на пенсию», тогда как для работника «никакая пенсия не сравнима даже со средней зарплатой».