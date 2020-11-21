Эксперты по этикету рассказали, как правильно здороваться

https://static.news.ru/photo/5e1f3b6a-2bd3-11eb-b150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

У такой будничной процедуры, как поздороваться с другим человеком, есть немало правил. Правда, даже в этих установленных нормах есть разночтения, рассказали эксперты по деловому этикету.

Нюансов много. Например, кто должен здороваться первым, зависит от возраста, пола и статуса, передаёт РИА Новости. По словам Элеоноры Басмановой, первыми приветствовать должны младшие, мужчины и люди с более низким статусом, например подчинённые начальника.

Того же мнения придерживается и бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева. Правда, в понятии «младшие» есть нюанс, уточнила она. В частной жизни это мужчины и молодые люди по возрасту, а «старшие» — люди пожилые и женщины. Таким образом, имеется в виду не возраст, а старшинство по этикету. Однако в деловой среде пол и возраст не имеют значения, там важна только занимаемая должность.

Кричать собеседнику с другой стороны улицы не следует, напомнили эксперты. На расстоянии от трёх метров друг от друга и больше лучше ограничиться жестом, например, помахать рукой. Чтобы заговорить с человеком, дистанцию необходимо сократить.

Если люди идут друг другу навстречу, приветствие считается уместным на расстоянии в полтора метра друг от друга. Но при большом скоплении людей расстояние может быть меньше.

Дистанцию следует соблюдать и непосредственно в разговоре. Одна из распространённых форм — общение на «вы». Такая форма вошла в употребление еще в эпоху Петровских реформ и означает «Вы один многих стоите». Поэтому торопиться переходить на «ты» не стоит, советуют эксперты.

При этом бывают ситуации, когда здороваться неприлично. Например, мужчине не следует афишировать знакомство с женщиной, если она находится в компании другого мужчины и не демонстрирует явного желания напоминать о знакомстве.

21 ноября отмечается Всемирный день приветствий.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперт по этикету посоветовала, как знакомиться и правильно общаться с родителями своей пассии.