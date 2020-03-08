https://static.news.ru/photo/69daa60c-627e-11ea-97a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ближайшие полтора-два месяца в России будет расти число заразившихся коронавирусом. По мнению экспертов, уже необходимо вводить ограничительные меры для массовых мероприятий.

На данный момент в стране зарегистрированы 20 случаев заражения, сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что трое заражённых недугом прилетели в Москву из Италии. Пассажиры рейсов SU 2417 Милан — Москва (26 февраля) и DP 804 Бергамо — Москва (1 марта), с которыми летели заболевшие, получили SMS-сообщения с просьбой сдать анализы. Некоторые из них уже посетили врачей.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов считает, что число заразившихся коронавирусом будет увеличиваться.

Всё только начинается. Ситуация пока стабильная по сравнению со странами Западной Европы, — отметил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала российских туристов досрочно покидать Италию при закрытии горнолыжных зон, где они отдыхали. Курорты в итальянских Альпах приостановят работу 10–11 марта до спада эпидемии коронавируса COVID-19. По информации ассоциации, в Италии остаются не менее 1,5–2 тысяч россиян в составе туристических групп. Точно неизвестно, сколько граждан РФ отдыхают в горах.