Ближайшие полтора-два месяца в России будет расти число заразившихся коронавирусом. По мнению экспертов, уже необходимо вводить ограничительные меры для массовых мероприятий.
На данный момент в стране зарегистрированы 20 случаев заражения,
Издание отмечает, что трое заражённых недугом прилетели в Москву из Италии. Пассажиры рейсов SU 2417 Милан — Москва (26 февраля) и DP 804 Бергамо — Москва (1 марта), с которыми летели заболевшие, получили SMS-сообщения с просьбой сдать анализы. Некоторые из них уже посетили врачей.
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов считает, что число заразившихся коронавирусом будет увеличиваться.
Всё только начинается. Ситуация пока стабильная по сравнению со странами Западной Европы, — отметил он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала российских туристов досрочно покидать Италию при закрытии горнолыжных зон, где они отдыхали. Курорты в итальянских Альпах приостановят работу 10–11 марта до спада эпидемии коронавируса COVID-19. По информации ассоциации, в Италии остаются не менее 1,5–2 тысяч россиян в составе туристических групп. Точно неизвестно, сколько граждан РФ отдыхают в горах.
Добавьте наши новости в избранные источники