На кнопочных телефонах обнаружили скрытые опасные функции

Эксперты описали, какие манипуляции возможны с кнопочными телефонами. С помощью встроенных программ в прошивку программ мошенники могут получить доступ к информации и балансу пользователя. Об этом сообщил РБК.

Несмотря на ограниченный функционал, такие телефоны способны скрытно отправлять платные сообщения, пересылать входящие злоумышленникам и незаметно подключаться к интернету.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев заявил, что о проблеме известно давно, просто широко её не обсуждали.

Мы предполагаем, что почти каждый вендор встраивает в свои устройства как минимум информирование о том, что тот или иной девайс был куплен и активирован, — сказал Чебышев.

Директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов высказал мнение, что в этом нет удивительного. Когда в продаже были именно кнопочные телефоны, в них часто встречалась программа скрытого доступа. Когда пользователи теряли деньги со счёта, думали на операторов, а те были не виноваты.

Стандартный мошеннический способ — настроить телефон на автоматическую отправку СМС на платный сервис. Также встроенная программа может перехватить сообщение, например, онлайн-банка — это опасно потерей персональных данных.

В пресс-службе DNS сказали, что начали внутреннее расследование проблемы.

Ранее член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал о способах защиты сим-карты от мошенников.