https://static.news.ru/photo/df397550-1c19-11ea-8bbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты проекта ОНФ «За права заёмщиков» оценили уровень закредитованности россиян, оценив данные Банка России, Росстата и других источников.

По итогам третьего квартала 2019 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам с начала года увеличилась на 13%, составив 17,02 триллиона рублей. А за последние 12 месяцев задолженность выросла на 17%, — цитирует пресс-службу движения РИА Новости.

Отмечается, что в целом уровень закредитованности повысился на 5% по сравнению с 2018 годом. А общий уровень просрочки составляет 756,5 миллиарда рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин, говоря о деятельности кредитно-потребительских организаций, отметил, что надзор за ними должен быть усилен.