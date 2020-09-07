Эксперты оценили возможные санкции по делу Навального

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В Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право ввести санкции в отношении виновных в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Как считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Россия должна провести прозрачное расследование обстоятельств отравления и привлечь виновных к ответственности.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отметил, что только после проведения расследования будет поднят вопрос о санкциях.

Опрошенные РБК эксперты, считают , что масштабными ограничения не будут, поскольку ЕС лишён возможности выступить с жёсткой позицией и добиться её единогласного утверждения. В правительстве Германии также пока не говорили о намерении незамедлительно ввести санкции или выслать российских дипломатов.

По мнению директора французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джорджа Волошина, ситуацию с выработкой оптимального санкционного решения ЕС осложняют два фактора — факт совершения преступления в России и отсутствие в нём подозреваемых. Если бы отравление произошло на территории ЕС, то оно могло быть классифицировано как акт государственной или инспирированной властями агрессии на территории иностранного государства, сказал эксперт.

Контекст же отравления Навального в каком-то смысле лишает ЕС возможности выступить с первоначально жёсткой позицией и добиться её единогласного утверждения, поэтому общий ответ будет достаточно слабым, — считает Волошин.

Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев уверен, что в каком-то виде расследование, скорее всего, будет проведено, однако без поддержки России подобные действия не будут эффективными. В частности, Москва вряд ли согласится пустить к себе экспертов из международных организаций, где ведущую роль играют западные страны.

По мнению экспертов, Евросоюз может воспользоваться механизмом применения санкций за использование химоружия на территории любой страны. В теории он может ввести санкции в отношении системообразующих российских предприятий или чиновников. Они также считают, что ситуация с отравлением Навального популярности России на Западе точно не добавит, но и радикальных перемен в отношениях ждать не стоит.