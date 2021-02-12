Эксперты оценили возможность весенней вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/9f039ae6-6d9a-11eb-8a39-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отказ от ношения масок в России преждевременен, поскольку существует высокая вероятность весеннего всплеска заражений COVID-19.

Такое мнение высказали российские эксперты, сообщает РБК. Так, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что опасным в плане заражений может оказаться период с конца марта по конец апреля.

Он выразил недоумение, почему в некоторых регионах спешат со снятием масок. По словам вирусолога, исследователи в Китае выявили, что даже очкарики болеют в пять раз реже.

Маски — это очень эффективное средство, и оно ничего такого уж не требует. И ни к чему такому особенному не приводит, кроме того, что ещё и снизилось количество вообще ОРЗ в этот период, — подчеркнул Чепурнов.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович тоже считает преждевременным отказ от масок накануне весны.

О том, что масочный режим нужно сохранять, говорят и Роспотребнадзор, и здравый смысл. У нас всегда есть весенний всплеск респираторных заболеваний разного характера, поэтому здесь тоже, скорее всего, будет, — сказала эксперт.

Она добавила, что масштаб весеннего всплеска зависит от того, как поведёт себя население, и от того, от каких ограничений откажутся власти. Точные даты возможного всплеска назвать затруднительно, но до пандемии в России пик респираторных инфекций приходился на конец февраля, март, уточнила Попович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России новый всплеск заболеваемости COVID-19 начнётся с переходом температур через ноль и оттепелями. Об том заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она назвала холода, которые сейчас установились в России, удачным периодом, поскольку люди могут немного отдохнуть от коронавируса.