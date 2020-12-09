Эксперты оценили шансы повтора локдауна в России на новогодних каникулах

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России всё ещё остаётся напряжённой. Поэтому среди россиян не умолкают разговоры о возможном повторении тотального карантина по всей стране на новогодних праздниках. По словам экспертов, эти мысли мешают нашим соотечественникам настроиться на позитивный, предпраздничный лад. Что специалисты думают о возможном введении повторного локдауна в России, почему «европейский сценарий» нам не подходит и к чему мы постепенно подходим, — разбирался NEWS.ru.

Всё уже сделано

По последним данным, коронавирусной инфекцией в России за весь период пандемии заболели больше 2,5 млн человек. Из них погибло около 45 тысяч жителей нашей страны. Как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Олег Шеин, статистика очень тревожная. Но несмотря на это, россиянам не стоит ожидать повторного введения жёстких ограничительных мер, как в Европе. По словам эксперта, власти по объективным причинам не пойдут на возобновление «весеннего сценария».

Такого не будет. Так как локдаун предполагает затраты, компенсирующие издержки, которые несут граждане и малый бизнес. Мы хорошо понимаем, что власти к этому не очень расположены. Поэтому говорить про повторение жёстких запретов, я думаю, неверно. Хоть люди и продолжают массово заражаться. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

С мнением специалиста согласен и доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. По его словам, достаточно строгие меры уже приняты — запрет на проведение массовых мероприятий в новогодние праздники, ограничения в работе развлекательных заведений. Эксперт считает, что полного закрытия не будет и россиян «никто не станет запирать дома». Привычных способов отдыха на новогодних каникулах все уже лишены, дальше представители власти будут мониторить ситуацию и принимать решения точечно, добавил он в беседе с NEWS.ru.

Людям всё-таки нужно больше дышать свежим воздухом на каникулах, гулять, но сугубо в индивидуальном порядке, без массовых мероприятий. Не думаю, что в этом плане стоит ожидать каких-то дополнительных запретов. В сухом остатке я не жду жёстких ограничений, они и так уже достаточно строгие. Сейчас стратегия власти сводится к тому, чтобы выдержала система здравоохранения. Поэтому усиление ограничений зависит от чётких технологических критериев. Могу предположить, что если случится всплеск заболеваемости и коечный резерв будет на пределе, то введение дополнительных точечных ограничений возможно. Но однозначного сюжета для всей страны здесь нет, во всех городах разная ситуация. Сергей Смирнов доктор экономических наук НИУ ВШЭ доктор экономических наук НИУ ВШЭ

Вредоносные слухи

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как поделилась с NEWS.ru врач-терапевт Людмила Лапа, продолжение распространения коронавируса среди россиян неизбежно. Специалист уверена, что в новогодние праздники люди всё равно будут встречаться и совместно отдыхать. Но даже этот факт не повлечёт за собой повторение локдауна в России. По словам медика, социальные последствия всегда значительно тяжелее. Их россияне уже ощутили, а в случае повтора «весеннего сценария» они могут быть гораздо сильнее.

Так или иначе все переболеют коронавирусом. Но мы близимся к тому, что в 2021 году ситуация с пандемией будет улучшаться. Это известный факт — когда переболеет 30-35% населения, инфекция должна пойти на спад. Поэтому преждевременно думать, что всё снова закроют. Жёсткие запреты ни к чему хорошему в итоге не приводят. Я думаю, что наше правительство на такие меры не пойдёт. Население будет продолжать заражаться, но тут вопрос в хорошем лечении. Если при любом заболевании в первые дни правильно лечиться, то выздоравливают все. Людмила Лапа терапевт терапевт

Позитивный прогноз врача разделил и политолог Алексей Мартынов. Специалист напомнил NEWS.ru, что весной и летом были достаточно оперативно увеличены медицинские мощности. Стало больше коек для больных COVID-19, необходимой аппаратуры, дополнительно привлекли специалистов, в том числе студентов-медиков. По оценке эксперта, в целом система здравоохранения сейчас справляется с нагрузкой, поэтому необходимости в тотальном ужесточении мер по всей стране нет. А проводить параллель между сценарием ограничений в Европе и России, по словам политолога, некорректно.

Если бы мы действовали с оглядкой на то, какие меры принимаются в Европе в пандемию, неизвестно, чем бы для нас всё это уже сейчас закончилось. В России власти действуют по своему усмотрению, в зависимости от ситуации в каждой части страны. У нас совершенно другая система управления, и не может быть никаких сравнений с Европой ещё и потому, что мы живём в самой большой стране в мире. Алексей Мартынов политолог, международный эксперт политолог, международный эксперт

Эксперт добавил, что все разговоры и различные вбросы про возможность повторного локдауна — это попытки подпортить россиянам предновогоднее настроение. По словам Алексея Мартынова, больше всего вреда населению наносят различные страхи и слухи вокруг темы коронавируса. Политолог также выразил надежду, что массовая вакцинация сможет значительно улучшить ситуацию с пандемией в России.