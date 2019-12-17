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Роструд порадовал россиян перед Новым годом, рассказав о том, что всех работающих в 2020 году ждут восемь коротких рабочих недель. Это означает, что будет столько же длинных выходных, и это отличный повод отправиться в путешествие. Новость простимулирует спрос на раннее бронирование, считают эксперты по туризму, прокомментировавшие по просьбе NEWS.ru предстоящий перенос нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза Туриндустрии, убеждён, что приведённые Рострудом сведения приведут к тому, что вырастет спрос на путешествия «короткого плеча».

Озвученные длинные выходные будут использоваться обязательно. Люди поедут в Средиземноморье, Израиль, Кипр, возможно, поедут в Тунис, но это минимум неделя, потому что раз в неделю летает самолёт. Охотно путешествуют и внутри страны — едут в Москву и в Санкт-Петербург. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза Туриндустрии

Эксперт по туризму Дмитрий Горин к списку востребованных для коротких поездок российских городов добавляет Казань, а также говорит о том, что многие россияне выбирают возможность покататься на лыжах на российских курортах. Но есть и любители европейских туров.

Расширенные выходные дают возможность забронировать короткие туры. В зимнем сезоне сразу несколько праздников — день Святого Валентина, 23 февраля и 8 марта. В такие праздники популярны поездки в европейские города — Прага, Будапешт, Рим, Париж, Вена. Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России

Горин предупреждает: основная составляющая такого путешествия — это авиабилет. Его цена может доходить до 60% от стоимости всей поездки.

Светлана Баранова, пресс-секретарь одного из самых крупных российских туроператоров, рассказала о том, что и в январе, и в феврале, и даже в марте весьма популярны горнолыжные туры. Если говорить о выездном туризме, то по популярности в первую пятёрку входят Болгария, Австрия, Андорры, Италия, Франция. Эксперт предупреждает: в феврале на европейских курортах из года в год наблюдается мощный поток отдыхающих из Европы, поэтому «могут возникнуть сложности, лучше бронировать заранее».

Если говорить о бюджетных путешествиях в зимний сезон, то самые доступные направления в зимнем сезоне, по мнению Барановой, это Турция и Италия с перелётом в Римини. Недорого выглядят и поездки на один из лучших курортов Китая — Хайнань. Например, недельный тур в Турцию в формате «всё включено» может стоить от 16500 рублей, поездка на остров Хайнань (Китай) — от 20300 за неделю в январе за рамками Нового года (путёвка предполагает завтраки в отеле, размещение в 4-звёздочных гостиницах) или же новогодние туры от 26300 рублей на человека на неделю. Однако, как отмечает эксперт, всё очень динамично — очень много факторов в совокупности влияют на порядок цен. Ближе к нужным датам меньше шансов поймать скидку. Поэтому сейчас — самое время позаботиться о летнем отдыхе, к которому относятся, к слову сказать, и озвученные Рострудом майские праздники.

Сейчас тенденция — именно раннее бронирование. В августе 2019 года уже была открыта возможность бронировать поездки в 2020 году — опубликованы цены на летний период на следующий год. Сейчас контракты с отелями уже на стадии завершения, и многие туристы заранее забронировали себе поездки вплоть до октября 2020 года. Самые большие скидки именно по раннему бронированию — до 50%. У нас в турагентстве они действуют до 31 января. Светлана Баранова эксперт по туризму

Что касается раннего бронирования, то уже россиян не приходится уговаривать. В целом, как уверяет Дмитрий Горин, это общемировая тенденция — бронировать тур за несколько недель и даже месяцев, и этой тенденции уже два года.

Раннее бронирование стимулирует предварительный заказ путешествий на летний период. Сейчас, судя по объёмам, пользуется популярностью уже следующий летний сезон. Скидки в среднем достигают 30-40%, — констатирует Горин.

Эксперт отмечает — россияне ориентируются больше всего на бюджет. Пакетные туры от туроператоров, в том числе и на короткие поездки, дают возможность найти наиболее дешёвые путешествия. Это чартерные рейсы, специальная цена в гостиницах.

В целом, считает Горин, россияне стали больше путешествовать. С ним согласен и Юрий Барзыкин: количество путешествующих меняется в большую сторону: по внутреннему организованному туризму за летний сезон рост числа путешественников составил 15%, по выездным направлениям — 10%. У Светланы Барановой цифры ещё более впечатляющие: по данным туроператора, где работает эксперт, прирост турпотока составил от 15 до 50% по сравнению с прошлым годом.

Особо хочется отметить, что растёт спрос на поездки с использованием регулярных авиарейсов — он увеличился в этом году на 32%, — делится статистикой Баранова.

Отдельной страничкой в растущем спросе эксперт выделила Египет — с авиаперелётом через Каир, где путешествующих ждёт трансфер, групповой или индивидуальный. Время в пути из России до популярных египетских курортов составляет в среднем 5-6 часов, а спрос на туры в Египет за последний год вырос на 20%.

Эксперты отметили: ещё не поздно запланировать путешествия и на новогодние каникулы. Цены, конечно же, не сравняться с теми, что предоставляет формат раннего бронирования, но возможность «прыгнуть в последний вагон» пока ещё есть.

Самые популярные направления на новогодние праздники