https://static.news.ru/photo/eeab6cc8-5eea-11ea-bc13-fa163e074e61_660.jpg Стамбул, Турция Фото: pixabay.com

Объём бронирования у российских туроператоров уменьшился на 20–25%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её мнению, причинами такого положения дел стали ситуация с коронавирусом и напряжённые отношения с Турцией.

Некоторые агентства говорят, что у них вообще нет продаж,— цитирует её «Интерфакс».

Ломидзе добавила, что говорить о том, что сезон провалился, пока рано, но динамика, скорее. идёт к снижению.

Отмечается, что пока самыми популярными направлениями у российских туроператоров остаются Турция, Краснодарский край, Греция, Испания и Кипр. В топ-10 также вошли Болгария с Хорватией и значительно подешевевшие Таиланд и Вьетнам.

Ранее NEWS.ru писал, что потери российского турбизнеса от приостановки турпотока из Китая на фоне вспышки нового типа коронавируса могут составить в феврале—марте 2020 года почти 3 млрд руб. Если китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне, то потери российского турбизнеса без учёта трат путешественников на месте могут составить 31,2 млрд рублей в мае—сентябре.