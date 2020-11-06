Эксперты оценили идею запрета использования б/у деталей при авторемонте

https://static.news.ru/photo/c1ecf722-203e-11eb-ae29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минпромторге хотят запретить использование некоторых бывших в употреблении запчастей в ремонте автомобилей. Эксперты полагают, что реализация этой инициативы приведёт к дефициту запчастей и невозможности контролировать работу автосервисов.

Речь в предложении Минпромторга идёт о дорогостоящих узлах автомобилей, таких как рулевая и тормозная системы. Новые запчасти многим водителям не по карману, потому они покупают бывшие в употреблении и отремонтированные, которые в несколько раз дешевле.

По словам председателя правления Союза автосервисов Александра Пахомова, на такие запчасти, как и на новые, даётся гарантия, потому их использование неопасно. В случае введения новых правил может возникнуть нехватка запчастей, поскольку дилерские центры не смогут в короткие сроки увеличить объёмы их поставок.

Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов, в свою очередь, отметил, что с запретом на использование б/у деталей сервисы начнут уходить в подполье.

Если сейчас их хоть как-то можно контролировать, действительно наладить ту же самую систему контроля за сервисами со стороны государства, то потом они просто уйдут в «серую» зону, — цитирует его ОТР.

В результате уже не будет никаких гарантий качества предоставляемых ими услуг, добавил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что автовладельцев могут обязать проходить внеплановый техосмотр в случае внесения даже малейших изменений в машине. Однако в Минпромторге опровергли эту информацию. В ведомстве заверили, что в проекте поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» таких положений нет.