Эксперты оценили идею дополнительного выходного для семей первоклассников

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Специалисты Института прогрессивного образования выступили с предложением предоставить родителям первоклассников дополнительный оплачиваемый выходной. Глава института Анна Маркс обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Эксперты оценили это предложение.

Сопредседатель родительского комитета, руководитель Центра здоровьесберегающих технологий «Радомир» Юрий Оболонский считает, что дополнительный выходной убережёт от стресса не только первоклашек, но и их родителей. Он напомнил, что взрослые вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы попасть на торжественную линейку.

Для семьи всё это, конечно, стресс — хотя и положительного характера. Нужно собрать портфель, выглядеть по-праздничному. Если сделать это вместе, то всем будет спокойнее. Поэтому считаю, что и для детей, и для родителей это было бы большое подспорье, в том числе и с психологической точки зрения. Стрессов у нас и так хватает, — заявил Оболонский в эфире радио Sputnik.

Дополнительный выходной мог бы сплотить семью и пойти ей на пользу, считает председатель правления общественной организации в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья НП «Родительский комитет» Лариса Павлова.

Думаю, что этот лишний выходной позволит более тесно пообщаться с ребёнком, приобщить его к новой жизни, помочь сделать уроки, — подчеркнула эксперт.

Негативно к этой инициативе отнёсся профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, работодателям не нравятся такие исключения общих правил, когда в отношении определённых людей нужно проявлять особую гуманность.

И получается обратный результат: вместо того, чтобы получать позитив, мы получаем негатив: людей, имеющих льготу, стараются не брать на работу. Но самое главное — нигде в мире нет выходного, связанного с 1 сентября, — подчеркнул Сафонов.

По его словам, такие предложения в большей степени являются непродуманными.

NEWS.ru писал, что каждый регион самостоятельно будет принимать решение о формате проведения торжественных линеек 1 сентября в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.