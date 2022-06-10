Эксперты оценили число рабочих мест под угрозой из-за ухода иностранцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зарубежные компании напрямую формируют 2 миллиона рабочих мест в России, сообщил РБК со ссылкой на исследование «Центра стратегических разработок» (ЦСР). В тех компаниях, которые решили приостановить работу в РФ на фоне российской спецоперации, трудоустроены до 350 тысяч россиян. Самый большой урон от ухода иностранных фирм понесли пищевая, химическая промышленность и автомобилестроение. Среди регионов страны больше всего пострадали Калужская и Новгородская области.

Как рассказали эксперты, в целом в России функционируют как минимум пять тысяч иностранных компаний. Еще порядка 30 тысяч занимаются поставками в РФ своей продукции. В общей сложности на них работают до восьми миллионов россиян. Пока больше половины всех этих компаний решили продолжать работу в штатном режиме. Однако многие заявили, что сокращают деятельность в РФ, а 21% вообще решил полностью ее приостановить.

Как рассказали в ЦСР, на фоне этого в простое оказались порядка 150 тысяч российских работников. Прежде всего, это коснулось сотрудников отраслей торговли и автопрома.

Как говорится в исследовании, окончательно покинуть российский рынок решили примерно 90 компаний. Они относятся к сферам ИТ, финансовых услуг и пищевой промышленности. Из-за этого под прямой угрозой увольнения оказались до 40 тысяч работников. Однако некоторые фирмы решили просто продать свой бизнес в России, поэтому есть шанс, что вакансии все-таки останутся.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в России в апреле 2022 года cнизился до нового исторического минимума в 4%, следует из доклада Росcтата. Предыдущий рекорд соcтавлял 4,1%, такой показатель был зафиксирован в феврале и марте тeкущего года.