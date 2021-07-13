Эксперты объяснили влияние прививки на трудоустройство

Прививка от COVID-19 в будущем будет влиять на трудоустройство и может стать преимуществом для соискателя. Такое мнение «Москве 24» высказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Как рассказала специалист, уже сейчас многие соискатели в своих резюме ставят отметку «привит».

Такой тренд на прививку есть, и у большинства соискателей в шапке резюме стоит отметка, что привиты и могут выйти на работу в любой день. Это преимущество у работодателей, они смотрят на это, — отметила Лоикова.

По словам генерального директора рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяны Доляковой, тенденция с обязательной вакцинацией сотрудников сферы торговли и услуг не только сохранится, но и распространится на другие отрасли. Она подчеркнула, что коронавирус — болезнь опасная, наносит ущерб не только здоровью людей, но и бизнесу. Поэтому компании будут стремиться брать на работу сотрудников с прививкой, чтобы минимизировать свои затраты и риски.

Ранее опрос показал, что из-за отсутствия прививки от коронавируса с отказами в приёме на работу столкнулись 11% россиян. В Москве на такую ситуацию пожаловались 15% респондентов, в Санкт-Петербурге — 9%, а в других регионах в трудоустройстве отказали каждому десятому.