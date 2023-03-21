Эксперты обсудили внедрение профориентационного минимума в школах На фестивале «Билет в будущее» обсудили внедрение профориентационного минимума в школах

Фото: Пресс-служба фестиваля «Билет в будущее»

В рамках начала фестиваля «Билет в будущее» на площадке форума в резиденции губернатора Екатеринбурга эксперты обсудили внедрение профориентационного минимума в российских школах. Свои предложения и мнения высказали заслуженные педагоги России. На мероприятии также подняли вопросы о развитии личности в системе государственной поддержки профориентации. Всероссийский совет возглавили руководитель Фонда государственных проектов Иван Есин и директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин.

Хотелось бы напомнить, что в этом году по поручению президента РФ проводится Год педагога и наставника в России. Я уверен, что «Билет в будущее» станет одним из ключевых профориентационных проектов в рамках этого почетного года. Мы обязательно проведем подобные фестивали, а также форумы и мультимедийные выставки в нескольких десятках городов по стране, — пояснил председатель.

В четырехчасовой сессии приняли участие ведущие ученые, общественные деятели, представители крупных российских компаний, а также федеральные чиновники от образования. По словам Есина, экспертный совет должен стать основным форматом для консультаций по вопросам образования с методическими, научными и педагогическими сообществами. Он отметил, что в 2023 году проект затронет около двух миллионов школьников.

Ранее стало известно, что в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 23–24 марта состоится форум «Здоровое общество» при участии Министерства здравоохранения России и Фонда Росконгресс. В рамках дискуссий поднимут вопрос об обеспечении лекарственной доступности в странах СНГ.