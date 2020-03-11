События, связанные с эпидемией коронавируса, и прибавившаяся к ним за последние дни волатильность валют заставляют россиян пристальнее присматриваться к местам летнего отдыха внутри страны. NEWS.ru поинтересовался у экспертов рынка, что ждёт тех, кто забронировал туры задолго до того, как вирус и цены на нефть внесли свои коррективы. Большинство специалистов уверены, что к лету ситуация выровняется. Однако пятёрка самых востребованных в период летних отпусков стран заметно поменяется.

Почему заграница-2020 слишком дорога?

Из-за коронавируса ряд государств, куда часто ездили россияне, вошел в список неблагополучных. Это Китай, Италия, Испания, Германия, Франция, Южная Корея и Иран. После их посещения необходимо соблюдать ряд карантинных требований. В Москве среди таких мер — необходимость две недели после поездки пробыть в самоизоляции. Две недели больничного предполагают потери по зарплате (далеко не у всех выплаты по листку нетрудоспособности равны 100% от заработной платы; часто также снимается премия за этот период).

Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Не добавляет энтузиазма и колебания курса валют. Паническим настроениям поддаваться не стоит, но вероятность того, что евро и доллар к лету будет стоить заметно дороже, чем предполагали путешественники, заранее бронировавшие туры, велика.

Пятёрка самых популярных стран сменилась

До того, как коронавирус разлетелся по свету, пятёрка самых популярных среди россиян стран для летнего отдыха, согласно рейтингу компании Maps me выглядел следующим образом:

Турция; Италия; Германия; Польша; Испания.

В свете последних событий, как рассказали специализирующиеся на выездном туризме российские компании, ТОП-5 стал выглядеть несколько иначе:

Турция; Греция; Кипр; Испания; Болгария.

Турция пока сохраняет лидирующие позиции, в то время как весьма популярная у россиян Италия объявлена закрытой зоной на период с 10 марта по 3 апреля 2020 г. В связи с ведением карантина с 11 марта будет производиться вывоз российских туристов с горнолыжных курортов страны. Но, как рассказала эксперт туристического рынка Светлана Баранова, по числу туров раннего бронирования этот год лучше предыдущего — на Турцию, Кипр, Болгарию, Испанию наблюдается, по её мнению, «ажиотажный спрос». Такую положительную динамику эксперт объясняет тем, что возможности раннего бронирования были открыты ещё в августе 2019 года, когда «курс валют был благоприятным и люди стремились заранее спланировать отпуска».

Xinhua/Xinhua/Global Look Press

На весенний период, по мнению эксперта, россияне едут преимущественно в следующие страны: ОАЭ, Турция, Тайланд, Испания, Индонезия, Андорра, Чехия, Мальдивы и Шри-Ланка.

Отказы от туров без штрафа

В настоящее время согласно распоряжению Ростуризма рекомендовано ограничить поездки в четыре страны — это Италия, Южная Корея, Китай и Иран. Если путешествия были забронированы на территорию этих государств, то согласно положениям статьи 14 федерального закона о туризме (N 132-ФЗ, статья 14), у россиян есть возможность отказаться от тура и вернуть деньги при аннуляции.

Ограничения на въезд в Китай были введёны с 24 января. Как рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, по Китаю уже есть статистика: за это время 32 700 туров аннулированы либо перебронированы. По Италии, куда въезд ограничен с 27 февраля, ещё нет итоговых цифр. Однако Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза Туриндустрии, пояснил, что 80% всех отказов от поездок на текущий момент — это Италия.

Невыгодная аннуляция

В выездном туризме ранняя бронь и оплата летних туров — явление крайне распространённое. Число предварительных бронирований на лето-2020, по признанию Дмитрия Горина, достигает примерно 70%. Все аннуляции брони на летние туры в страны, куда регулятор пока ещё не дал рекомендации не ездить, будут идти уже с финансовыми потерями.

Сегодня аннулировать туры невыгодно, потому что они были куплены по акциям раннего бронирования — идёт потеря скидки при отказе от тура. Кроме того, это курсовые потери: курс доллара изменился, новые туры бронируют по новым ценам. И штрафные санкции — сейчас они касаются всех стран, кроме Италии, Южной Кореи, Китая и Ирана. Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России вице-президент Ассоциации туроператоров России

Перспективы отдыха-2020 за границей

Эксперты отмечают: большая часть туристов занимает выжидательную позицию и не торопится отказаться от запланированных поездок. Часть — переносит тур на более поздние сроки; ещё некоторое количество путешественников меняют страну из «чёрного списка» на другую — в этом случае штрафов нет. В целом на туристическом рынке все ждут победы над коронавирусом.

Китай успешно справляется с эпидемией. Нас ждут полтора-два месяца напряженной ситуации, затем все стабилизируется, — говорит Дмитрий Горин, выражая мнение фактически всего экспертного сообщества.

Как считает Юрий Барзыкин, к маю «будет понятно, куда поедут». Сейчас, по его мнению, едут в основном в ОАЭ, Вьетнам и Тайланд. Рынок просел, считает эксперт.

Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бронирования и покупки туров снизились до 25%, особенно в направлении Европы. В краткосрочной перспективе люди будут выжидать, надеясь дождаться более выгодных предложений. Но это не значит, что они все переместятся на внутренний рынок. Большая часть тех, кто ездил отдыхать за границу, поедет в зарубежье, просто выберут другие страны и пересмотрят сроки. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Не покидая страны

Отчасти внутренний туристический рынок выиграет от того, что отдых в зарубежье вновь ограничен. При существенном изменении курса валют интерес к внутреннему туризму растёт, а тут ещё и коронавирус. Валерий Рязанский, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сравнивает ситуацию с выездным туризмом в текущем году с той, что была при одновременном введении ограничений на поездки в Египет и Турцию.

Практика этого года однозначно говорит в пользу внутреннего туризма. Регионам предстоит непростой экзамен — возросший спрос надо удовлетворять. Надо всем готовиться. И не только в вопросах пляжного туризма, но и в санаторно-курортном отдыхе, и в отношении экскурсионно-познавательного туризма. Валерий Рязанский председатель комитета Совета Федерации по социальной политике председатель комитета Совета Федерации по социальной политике

По мнению экспертов рынка, значительно недоиспользованы сегодня во внутреннем туризме возможности Алтайского края и горных курортов Северного Кавказа. Кроме того, говорят специалисты, будет востребовано всё, что связано с пансионатами и домами отдыха на Волге. Плотно будет в Кисловодске, Железноводске и всём прилегающем кластере — эти места очень популярны у россиян. Есть куда поехать и на Урале, и в Сибири, и в средней полосе. Наверняка не забудут любители отдохнуть внутри России и про Карелию — этот регион всегда пользуется большой популярностью.

Алтай Serguei Fomine/Global Look Press

Как считают эксперты, основная нагрузка в плане пляжного отдыха ляжет на Крым и курорты Краснодарского края. При этом, как предполагает Валерий Рязанский, удержать ценовые параметры будет сложно. На текущий момент отельеры двух названных регионов держат цены на уровне чуть ниже прошлого года, но, если к лету ситуация с коронавирусом и курсом валюты не изменится, цены поползут вверх.

Крым ждёт гостей

Как рассказал NEWS.ru председатель Комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, в грядущем сезоне крымчане ждут увеличения туристического потока на 5-10%. Главным образом, за счёт планомерного улучшения транспортной доступности полуострова: крымский мост значительно облегчил логистические возможности, создав новые туристические потоки. Сегодня по мосту в Крым попадает около 60% гостей. Расширяет полетные программы аэропорт Симферополя, улучшается дорожная сеть. Увеличит турпоток и железнодорожное сообщение.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году полностью заработает железнодорожное сообщение — к лету будет работать 12 направлений. У нас есть ещё два месяца, мы готовим целый ряд мероприятий, обсуждаем и будем воплощать их в жизнь. Алексей Черняк председатель Комитета по туризма, курортам и спорту председатель Комитета по туризма, курортам и спорту

Емкость гостиничного фонда Крыма динамично меняется, как рассказали в Министерстве курортов и туризма Республики Крым. Общий объём номерного фонда на полуострове превышает 150 тысяч мест.

В сезоне 2019 года в Крыму работало 699 коллективных средств размещения и более 1 700 мини-отелей. За пять лет открыто 36 новых санаторно-курортных и гостиничных организаций, причем, в количественном соотношении нового номерного фонда прирост 2019 года примерно равен приросту за все предыдущие годы. Только за последнее время в 78 объектах проведены модернизация и реконструкция. Помимо этого, есть ясная перспектива увеличения числа мест за счёт легализации работающих в «серой зоне» мини-отелей, — сообщили в пресс-службе Министерства.

Власти Крыма ставят себе три основные задачи: повышение конкурентоспособности, выход на новый уровень по качеству обслуживания и снижение стоимости отдыха. Однако пока в период высокого сезона заполняемость гостиниц, санаториев, домов отдыха и мини-отелей составляет 100%. Каким образом будет идти ценообразование в суровых условиях лета-2020, никто из чиновников ответить не смог.