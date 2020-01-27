История о том, как мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух своих сыновей, вновь инициировала споры о качестве работы органов опеки и попечительства в России. Кто-то спешит объявить об их бездеятельности, кто-то, напротив, говорит о чрезмерной строгости. Эксперты помогли NEWS.ru разобраться, как сегодня действуют соцслужбы, призванные оберегать детей, и всегда ли у людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, есть возможность к ним обратиться. Экстремальную точку зрения высказала Элина Жгутова, член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ. Она считает, что довольно часто деятельность органов опеки «выглядит как современная форма фашизма», и виной тому несовершенство законодательства.

Напомним, 26 января 41-летний житель Хабаровского края Виктор Гаврилов, прилетевший в Москву, оставил двоих сыновей 2011 и 2014 года рождения в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Мужчина воспитывал сыновей в одиночестве — мать мальчиков не жила с ними с 2018 года. О неблагополучной ситуации знали местные органы опеки: отец, работая вахтовым способом, не раз оставлял им малышей ещё тогда, когда семья была полной. Он считал, что сыновей нельзя доверить их маме. В действительности, в 2017 году на мать Владика и Вани был составлен административный протокол: женщина оставила их дома одних, они опрокинули на себя чайник с кипятком и получили ожоги. Тогда ей было вынесено предупреждение. Помимо этого, известно, что женщина уходила от мужа дважды — в 2017 и 2019 годах. Сейчас Ольга Пушкарёва замужем за другим человеком, живёт в Комсомольске-на-Амуре и находится на седьмом месяце беременности.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Органы опеки и попечительства изначально созданы для того, чтобы помогать, в первую очередь, детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обычно они реагируют, если к ним поступает обращение — от самих родителей, от учителей, от воспитателей, от соседей, от врачей, полицейских и так далее. К деятельности такого рода соцслужб много вопросов. В основном, к неопределённости критериев, которыми должны руководствоваться работники данной социальной службы, принимая решение об изъятии ребёнка из семьи. Элина Жгутова видит корень зла в отсутствии качественных кадров.

К органам опеки всегда очень много претензий. В большинстве своём там работают люди, абсолютно необученные по специальности. Они, как правило, прошли какие-то западные курсы и семинары, где пытаются насаждать западную идеологию. Порой они бессердечны и ведут себя, как фашисты. Отбирают кричащего ребёнка у любящей матери, потому что не соблюдены необходимые, с их точки зрения, параметры жилья: нет нужного метража или отдельной комнаты для ребёнка. Некий «набор успешного человека не соблюден». Разве это можно назвать «плохой работой органов опеки»? Нет. Это современная форма фашизма. Элина Жгутова член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ

В ситуации с Владиком и Ваней, брошенными в Шереметьево, проблема решается на самом высоком уровне — детьми занимается уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. Вполне вероятно, что будет сделано всё возможное, чтобы дети остались с одним из родителей. Однако обычно в России работникам органов опеки и попечительства проще изъять ребёнка из семьи, нежели добиваться того, чтобы ситуация наладилась. На самом же деле, изъятие несовершеннолетних — крайняя мера, и прибегать к ней можно только в том случае, если речь идёт о реальной угрозе жизни и здоровью. При наличии у ребёнка одежды, еды, и при условии, что родители на момент визита представителей соцслужб находятся в адекватном состоянии, забрать его невозможно. Также как и ограничивать родителей в их правах.

Анна Кузнецова Сергей Булкин/NEWS.ru

На практике часто представители органов опеки проявляют излишнее рвение. Причина этого — несовершенство законодательства, считает Жгутова. С её точки зрения, над соцработниками постоянно «висит домоклов меч в виде 293 статьи (Халатность. — NEWS.ru)». А вот ответственности за избыточные действия в сфере ювенальной юстиции фактически нет — ст. 286 УК РФ о превышении служебных полномочий в отношении органов опеки и попечительства не работает.

Писатель Александр Гезалов подтверждает: работники органов опеки опасаются наказания за халатность, хотя максимум из того, что может произойти, — это штраф в 500 рублей.

Как правило, штраф за халатность накладывается на руководителя органа опеки. В соцслужбе после наказания стараются ужесточить отношение к семье, из-за которой наказание было произведено. Получается новый виток противостояния. Александр Гезалов писатель и общественный деятель писатель и общественный деятель

С точки зрения Александра Гезалова, в России вообще нет культуры обращения в социальные службы со стороны граждан. Сами соцслужбы слабо представлены на рынке, а люди не знают, какую помощь им могут оказать те или иные органы. Мешает и режим ожидания, в котором находятся социальные службы: если им заявили — они помогают; не заявили — не помогают. И третье — неверная обстановка вокруг органов опеки.

Создана тревожная атмосфера вокруг помощи, которую могут оказать социальные службы. Люди сначала не знают, куда им обратиться, а потом они начинают бояться последствий такого обращения. Им проще решить вопрос каким-то кардинальным образом: то ли бросить в аэропорту, то ли подкинуть системе. Все решения отчаявшийся родитель принимает самостоятельно, без участия социальных служб, — говорит Гезалов.

В такой ситуации нельзя решить вопрос только увеличением числа работников — в этом экперты единодушны.

Не все проблемы семьи видны невооружённым глазом. Мы не можем, к сожалению, выявить 100% неблагополучия, даже если прошерстим всю страну. Даже тотальные профилактические рейсы в масштабах государства не помогут. Нам надо полностью менять концепцию органов опеки и попечительства, — убеждена Жгутова.

Адвокат Мария Ярмуш, часто принимающая участие в процессах по опеке над детьми, считает, что у родителей всегда есть возможность в случае сложной ситуации обратиться в социальные службы. Тогда, до момента улучшения ситуации детей могут разместить в реабилитационных центрах. Однако, не отрицает Ярмуш, были случаи, когда общественные центры потом выставляли родителям «огромные денежные счета за то, что ребёнок провёл там какое-то время». С них взыскивались средства, потраченные на содержание детей в государственных учреждениях. Но эти отложенные во времени материальные траты, по мнению эксперта, ничто по сравнению с психологическими травмами брошенных детей. Адвокат очень жёстко оценила действия отца мальчиков, оставленных в Шереметьево.

Отец мог обратиться в органы опеки в Москве, обратиться к уполномоченному по правам ребёнка. Он мог задействовать соцсети, в конце концов. Одно дело отдать детей временно в соццентр, а другое дело — просто оставить в аэропорту. Они никогда это не забудут. Он сделал их невротиками. Отец этих мальчиков или умственно отсталый, который не может оценить последствия своих действий, либо он очень безнравственен и полностью лишён ответственности. Аэропорт — небезопасное место, жестокое обращение с детьми. Его надо судить и лишать родительских прав. Мария Ярмуш адвокат адвокат

Сценариев дальнейшего развития событий для этого конкретного случая и других, подобных ему, не очень много. Если один из родителей бросил детей, то органы опеки просто обязаны найти второго родителя и предложить ему взять этих несовершеннолетних. Если он откажется, то органы опеки подадут иск о лишении обоих родителей родительских прав и об устройстве детей в приёмную семью или в детский дом.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Говоря о ситуации с мальчиками, брошенными в аэропорту, адвокат отмечает неадекватное поведение обоих родителей.

Очевидно, что в семье были непрочные семейные связи. Женщина уходит из семьи, оставив двух детей, — это достаточно асоциальный шаг. Здесь надо разбираться. Возможно, отец сделал невозможным проживание жены на одной с ними территории — такое бывает очень часто. Отцы могут жаловаться даже в органы опеки на мать для того, чтобы оставить себе детей и иметь возможность манипулировать бывшей женой. Но для меня как для практикующего адвоката уход женщины из семьи в таких обстоятельствах — не совсем нормально. Обычно они борются за детей, подают в суд, — рассказала Ярмуш.

С другой стороны, адвокат уверена: раз органы опеки готовы передать детей матери — значит, она не была лишена родительских прав, и в этой ситуации является законным представителем мальчиков. Следовательно, социальные службы в этот раз приняли верное решение.

Элина Жгутова уверена: основная причина неблагополучия части семей с детьми состоит не в деятельности органов опеки, а в отсутствии культуры и наличии иных социальных проблем в обществе. Например, отсутствие эффективных мер борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Также существенно помогли бы исправить ситуацию своевременные выявление и профилактика психиатрических заболеваний.

Неблагополучие напрямую связано с отсутствием культуры. Я не вижу серьёзных мер со стороны государства, которые бы были направлены на повышение культуры. Традиционный семейный устав нарушен, отсюда такое количество проблем с малолетними детьми в неблагополучных семьях, — резюмировала Жгутова.

Но и самим соцслужбам не помешает смена формата общения. В пример нашим соцработникам Александр Гезалов ставит их коллег из Финляндии, где основная задача социальных служб — благожелательное отношение к клиенту.