Министерство здравоохранения и портал hh.ru совместными усилиями провели онлайн-опрос по программам охраны здоровья. Анкетирование показало: россияне убеждены в том, что забота об их здоровье — непосредственная обязанность работодателя. Однако, как рассказали NEWS.ru эксперты, наличие соцпакета с медстраховкой никогда не стояло на первом месте среди факторов, привлекающих кандидатов, а максимально заинтересованная в ДМС возрастная категория — это люди от 30 до 40, а вовсе не предпенсионеры.

Не так уж важен ДМС

Хотя 100% опрошенных возлагают на работодателя обязанность следить за их здоровьем, наличие ДМС никогда не было ключевым моментом при рассмотрении вакансий.

ДМС — это примерно 4-5 позиция в списке всех опций. В качестве самого привлекательного для работника фактора во всём мире стоит зарплата. И если она белая, рыночная и выплачивается регулярно, то выбор падёт на такую компанию, а вовсе не на ту, что предлагает соцпакет с ДМС. Наталья Данина руководитель направления исследований заработных плат, компенсаций и льгот компании HeadHunter руководитель направления исследований заработных плат, компенсаций и льгот компании HeadHunter

Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании Headhunter, согласна: на первом месте — зарплата, на втором — интересные проекты; далее идут такие факторы, как сочетание личного и рабочего времени и возможность пройти обучение.

Обучение за счёт работодателя — важный момент, очень нужен многим кандидатам на рабочее место. Рынок труда трансформируется, конкурировать за рабочее место сложно. Кандидаты обеспокоены тем, что текущих знаний им может не хватить, и они стараются прокачать свои навыки и знания за счёт обучения. Если работодатель предоставляет возможность обучения, что, к слову сказать, тоже довольно дорого, то для кандидата это, как правило, важнее, чем ДМС. Мария Игнатова руководитель службы исследований компании HeadHunter руководитель службы исследований компании HeadHunter

Развенчанные мифы

В российском обществе существуют устойчивые представления о том, что на наличие страховки при трудоустройстве чаще обращают внимание люди в возрасте и женщины. По мнению экспертов это — неверно. На самом деле нет зависимости между спросом на ДМС и возрастом, также как нет и гендерных различий. Аналитики hh.ru рассказали, что люди старше 45 лет крайне редко называют какие-то дополнительные опции, кроме стабильного трудоустройства и зарплаты. Причина в том, что они чувствуют себя достаточно уязвимыми на рынке. Им важно, чтобы у них просто была работа со стабильной зарплатой. Между тем, для работодателя ДМС для возрастного сотрудника обходится чуть дороже, чем для молодых — страховые компании делают повышающих коэффициент.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщин, вопреки всеобщим представлениям, тоже нельзя назвать более требовательной категорией. Во всяком случае, гендиректор «СМП-Страхование» Оксана Оболенская за много лет работы в сфере страхования такой зависимости не увидела.

Как оказалось, возраст основных претендентов на ДМС — 30-40 лет. Это люди, которые уже поработали, как правило, в нескольких компаниях. Они понимают, что может дать работодатель, им есть что сравнивать. Молодым же гораздо важнее попасть в интересную компанию, чем иметь возможность бесплатно попасть к врачу.

Только 10% работодателей предоставляют ДМС

Опрос, о котором идёт речь, проводился в декабре 2019 года среди сотрудников российских компаний; участие в нём приняли около 3 тыс. человек. Персонал, как уже было сказано, уверен, что наниматели обязаны проявлять заботу о здоровье всего коллектива. Руководители компаний, также ответившие на вопросы анкеты, не возражают — они теоретически готовы взять на себя ответственность за персонал. Но это не означает, что ДМС в скором времени будет предоставлено всем работающим гражданам страны.

ДМС предоставляет не более чем 10% компаний. Этому есть объяснение. Дело в том, что порядка 90% в России — это маленькие компании, малый бизнес. В них обходятся без медицинского страхования сотрудников. Программы ДМС рассчитаны на крупных клиентов, и таких компаний в России порядка 5% — это официальная статистика. ДМС — дорогостоящая опция, позволить могут далеко не все, — рассказала Игнатова.

Аналитики рынка труда считают, что работодателей, готовых застраховать персонал, становится больше.

Однако генеральный директор «СМП-Страхование» напротив утверждает, что количество юридических лиц, практикующих предоставление ДМС сотрудникам, не растёт. Но при этом и не уменьшается: крайне редко компании полностью отказываются от ДМС. Чаще всего практикуют оптимизацию программ в сторону уменьшения числа опций. В целом, отметила Оболенская, рост затрат на медицинское страхование среди юридических лицу уже несколько лет идёт лишь на размер медицинской инфляции — до 8% в год. И это напрямую связано с состоянием российской экономики.

Без стоматологии и с доплатой

Опрос показал: чаще всего сотрудники компаний, в которых есть ДМС, огорчены тем, что в программе нет стоматологии (57% опрошенных) или же услуги ДМС предоставляются франшизой (54%). Оксана Оболенская пояснила: ДМС с франшизой — это когда часть денег платит застрахованный. Чаще всего за каждую услугу он доплачивает в объёме от 10 до 20% полной стоимости. Для застрахованного это становится дисциплинирующей опцией, поскольку наличность для оплаты у него должна быть, что называется, «в моменте»: нет денег — к врачу по ДМС не пойдёшь. Для работодателя плюс страхования с франшизой заключается в том, что страховщик предлагает в этом случае пониженные тарифы.

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Что же касается профилактики заболеваний, то, согласно проведённому анкетированию, наиболее популярные меры на предприятиях — это ежегодные медосмотры. Они проводятся в 89% компаний, предоставляющих ДМС. На втором месте проверка зрения (в 60% опрошенных компаний). Мониторинг онкозаболеваний включен в ДМС в 15% всех договоров. Целевые скрининги встречаются гораздо реже (27%). Сахарный диабет и его мониторинг включены в ДМС лишь в 15% случаев (доля выше в госкомпаниях и во всех немедицинских организациях). За состоянием сердечно-сосудистой системы следят в 14% компаниях. Зато в ИТ-компаниях и в образовательных учреждениях часто прибегают к созданию здоровой среды.

Нововведения на рынке страхования появляются не так уж часто. К ним, как рассказали эксперты, можно отнести телемедицину. Правда, востребована она по большей части в регионах; в мегаполисах люди предпочитают обращаться непосредственно в клиники.