Эксперты НОМ подвели итоги первого дня выборов президента России НОМ: в первый день выборов президента России не выявлено грубых нарушений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественники не выявили грубых нарушений, которые могут оказать влияние на ход и итоги выборов президента России, в первый день голосования, сообщил федеральный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, есть единичные случаи провокаций на местах.

Грубых нарушений, влияющих на ход и итоги выборов, не зафиксировано, — заявил Песков.

Он добавил, что в Асбесте Свердловской области 18-летняя избирательница бросила дымовую шашку в холле избирательного участка. Подобных случаев было несколько, отметил общественник. При этом правоохранители нивелировали все риски, подчеркнул Песков.

Кроме того, были получены сведения о готовящихся вбросах, однако они не подтвердились. Координатор НОМ пояснил, что имели место случаи, когда создатели фейков выдавали регламентированную процедуру — ввод избирательных бюллетеней в КОИБы после закрытия избирательного участка — за вбросы.

Песков подчеркнул, что во второй день голосования, как и в первый, фиксируется порыв, с которым люди идут голосовать. Россияне посещают избирательные участки семьями и в национальных костюмах.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России. Она выбрала традиционный способ голосования, посетив избирательный участок в Подмосковье.