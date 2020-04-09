Эксперты не нашли следов взрывчатки на разбившемся в 2010 году ТУ-154

https://static.news.ru/photo/c70bf4c6-7aec-11ea-8f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: inhua/ZUMA Press/Global Look Press

Польские эксперты согласились с выводами российских коллег о несостоятельности версии о взрыве на самолёте президента Польши Леха Качиньского. В 2010 году под Смоленском разбились почти 100 человек, летевших на ТУ-154 вместе с ним.

При этом в Следственном комитете РФ продолжается расследование уголовного дела по факту крушения самолёта. Об этом «Интерфаксу» рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории РФ, так и на территории Республики Польша, — заявила она.

Следствие считает, что в тяжёлых метеоусловиях «командир воздушного судна должен был принять решение об уходе на запасной аэродром», но не сделал этого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что польский президент Анджей Дуда из-за пандемии коронавируса не поедет в Россию в апреле и пропустит траурные мероприятия в память о жертвах катастрофы самолёта Ту-154М под Смоленском. Крушение воздушного судна, на котором летели лидер Польши Лех Качиньский и высокопоставленные представители ВС и Сейма страны, произошло 10 апреля 2010 года. Самолёт разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный.