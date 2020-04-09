Эксперты не нашли следов взрывчатки на разбившемся в 2010 году ТУ-154

Польские эксперты согласились с выводами российских коллег о несостоятельности версии о взрыве на самолёте президента Польши Леха Качиньского. В 2010 году под Смоленском разбились почти 100 человек, летевших на ТУ-154 вместе с ним.
При этом в Следственном комитете РФ продолжается расследование уголовного дела по факту крушения самолёта. Об этом «Интерфаксу»
Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории РФ, так и на территории Республики Польша, — заявила она.
Следствие считает, что в тяжёлых метеоусловиях «командир воздушного судна должен был принять решение об уходе на запасной аэродром», но не сделал этого.
Ранее NEWS.ru сообщал, что польский президент Анджей Дуда из-за пандемии коронавируса не поедет в Россию в апреле и пропустит траурные мероприятия в память о жертвах катастрофы самолёта Ту-154М под Смоленском. Крушение воздушного судна, на котором летели лидер Польши Лех Качиньский и высокопоставленные представители ВС и Сейма страны, произошло 10 апреля 2010 года. Самолёт разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный.
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