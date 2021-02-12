Эксперты назвали стоимость путешествий по РФ на 14 февраля

https://static.news.ru/photo/ff03c69c-6e70-11eb-9abe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Путешествия на День святого Валентина в 2021 году оказались дешевле, чем в прошлом году. Средний чек на перелёты туда-обратно по РФ снизился на 3%, до 5,7 тыс. рублей, за границу — на 21%, до 11,4 тыс. рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Biletix. Агентство отмечает, что в 2021 году в тур по России отправляются 96% туристов, запланировавших поездку на День влюблённых. За рубеж приобрели билеты лишь 4% туристов. В 2020 году, когда границы ещё были открыты, на родине отмечали праздник 62% клиентов сервиса.

В нынешнем году россияне на 14 февраля выбирали в основном пять направлений — Сочи, Крым, Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Путешествия на День влюблённых женщины выбирают активнее мужчин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что как мужчины, так и женщины в качестве подарка на День святого Валентина рассматривают гастрономические презенты. Таковы неожиданные данные исследователей, которые опросили больше 1,7 тысячи россиян старше 18 лет. Выяснилось, что почти половина — 47% — мужчин были бы рады приготовленному любимой женщиной праздничному ужину.