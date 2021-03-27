Россиянам рассказали, как не переплачивать за услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/1682fbd6-8fc7-11eb-b206-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не переплачивать за коммунальные услуги и не столкнуться с внезапно образовавшимся долгом, следует выполнять несколько простых условий. Эксперты раскрыли главные из них.

Первое — всегда отправлять коммунальным организациям показания счётчиков на воду и электроэнергию, даже если на несколько месяцев уехали на дачу или в командировку. Тогда коммунальщики не смогут выставить счёт по нормативам и начислить пени, а жильцам не придётся доказывать свою правоту. Практика показывает, что правом на начисление оплаты по нормативу они пользуются охотно, а сделать перерасчёт после подачи гражданином данных зачастую «забывают», пишет «Российская газета».

Второй способ избежать лишних трат — обзавестись автоматизированным узлом управления системой отопления.

Около 20% поступающего в наши дома тепла — это «перетопы», то есть тепло, которое нам не нужно. Эффективно бороться с такими явлениями можно, только установив аппаратуру погодного регулирования, — рассказала исполнительный директор некоммерческого партнёрства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Примечательно, что жильцы могут потратить на это средства, предназначенные для капремонта, получить компенсацию до 5 млн рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ либо заключить энергосервисный контракт.

Кроме того, следует не забывать обращать внимание на графу «Содержание и ремонт жилья» в платёжной квитанции, так как за этой фразой скрывается много разных услуг. Бывают случаи, когда туда вписывают то, за что брать деньги не должны. Например, жильцы решили заварить мусоропровод и не пользоваться им, а управляющая компания продолжает взимать плату по тарифу, который подразумевает обслуживание мусоропровода.

Если решить проблемы с коммунальщиками не получается, имеет смысл обращаться в надзорные органы, в том числе — в жилищную инспекцию. Проверить, не завышена ли стоимость услуг, можно на сайте Федеральной антимонопольной службы, где есть специальный калькулятор.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость содержания жилья может подорожать на 50% из-за новых санитарных правил и норм. Это касается правил, согласно которым уборку подъездов следует производить каждый день и с применением моющих средств.