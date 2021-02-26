Автоэксперты дали советы, как снизить расходы на содержание машины

https://static.news.ru/photo/04ea137e-78c9-11eb-a524-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежегодно российский автовладелец тратит на содержание личного транспорта 108 тысяч рублей, из которых 57 тысяч у него уходят на бензин. Эксперты рассказали, как снизить расходы на автомобиль. В частности, специалисты предлагают перейти на дизельное или газовое топливо.

Куб метана стоит примерно 19 рублей. Куб метана эквивалентен литру бензина. Такое оборудование окупается примерно за год с небольшим, — отметил эксперт по авторынку Сергей Бургазлиев в интервью «Известиям».

По мнению главного редактора журнала «За рулём» Максима Кадакова стоит присмотреться к бензину АИ-92. Однако если двигатель рассчитан на езду на 92-м бензине, то заливать в него 95-й или 98-й смысла большого нет. В то же время если в автомобиль, рассчитанный на АИ-95, залить топливо с меньшим октановым числом, то мотор потеряет в мощности, а экономия будет мизерной, считает он.

По данным «СберАвто», сэкономить можно при покупке ОСАГО, поскольку при езде без аварий стоимость полиса снижается, меняется она также и в зависимости от стажа. Кроме этого, сберечь кругленькую сумму получится, если заказывать оригинальные запчасти напрямую у производителя из-за рубежа.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер индийского конгресса и экс-депутат парламента Харша Кумар в знак протеста против роста цен на бензин и дизтопливо сменил автомобиль на верблюда. Так, 22 февраля политик отправился верхом на верблюде из своей резиденции в Образовательный институт имени Раджива Ганди в Раджамандри.