Названы самые необычные вакансии в России «Зарплата.ру»: аффинер сыра и котоняня стали самыми необычными вакансиями в РФ

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Вакансии аффинера сыра и котоняни заняли лидирующие позиции в рейтинге самых необычных вакансий в России. Список составили специалисты исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру». По данным аналитиков, которые приводит издание Lenta.ru, котоняню ищет московский отель для кошек. Аффинер сыра же требуется одному из предприятий Новосибирска.

В рейтинг самых необычных вакансий также вошла вакансия хоккейного скаута, размещенная московским агентством. В обязанности специалиста будет входить поиск талантливых игроков в клубы. От соискателя требуется опыт работы тренером, хорошее понимание рынка и умение убеждать. Зарплата — до 150 тысяч рублей. В свою очередь один из музеев Санкт-Петербурга ищет художника-скульптора, способного создавать реалистичные скульптуры и сказочных персонажей из латекса.

Новосибирская сыроварня ищет аффинера, который будет следить за продуктом во время созревания. Специалисту предлагают зарплату в размере до 36 тысяч рублей, а также бесплатное питание и обучение. Московскому отелю для кошек требуется котоняня, которая может «любить и понимать котиков, находить с ними общий язык». Зарплата — до 60 тысяч рублей.

Наконец, компания в Нижнем Новгороде ищет директора по мемам. В обязанности сотрудника будет входить просмотр видео в интернете и создание нового контента вместе с дизайнерами. Кандидат должен быть готов выполнить тестовое задание, которое должно рассмешить команду работодателя.

HR-эксперт Ильгиз Валинуров ранее назвал самые востребованные профессии в 2024 году. По его словам, особым спросом среди российских работодателей будут пользоваться IT-специалисты, а также специалисты в области сельского хозяйства и машиностроения.