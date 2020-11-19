Эксперты назвали размер многомиллионного наследства Михаила Жванецкого

https://static.news.ru/photo/55b7e2be-2a53-11eb-af1b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Эксперты назвали размер наследства скончавшегося писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Состояние оценивается примерно в 150–200 миллионов рублей. В Старопименовском переулке у Жванецкого была квартира площадью 250 квадратных метров и стоимостью около 90 миллионов рублей. Сейчас в ней проживает 25-летний сын писателя Дмитрий.

Кроме того, у Жванецкого был загородный дом, стоимость которого оценивается в 50 миллионов рублей. Был у сатирика и дом с землёй в Одессе, а в Соединённых Штатах остались крупные счета в банках, передаёт KP.RU.

Также имеется и интеллектуальное наследие, которое также может принести немалые деньги в виде авторских выплат.

Ранее адвокат Сергей Жорин предположил, как могут поделить наследство скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого. Говоря о возможности получения наследства внебрачными детьми артиста, он отметил, что важно установить родство. Если юридически оно не было оформлено, то у этого ребёнка будут проблемы — сначала он будет пытаться устанавливать родство, а затем вступать в наследство, что не так-то просто.

Из всего имущества необходимо будет выделить супружескую долю. Если пара не заключала брачный договор, то половина нажитого в браке принадлежит жене. Остальное, по словам Жорина, поделят между наследниками первой очереди: это дети и жена. При этом если было завещание, тогда будут выполнять волю умершего. Но если кто-то из наследников первой очереди нетрудоспособен, например, пенсионер, ребёнок, не достигший совершеннолетия, или инвалид, то ему причитается обязательная доля. Жорин уточнил, что трудоспособные наследники, которые не упомянуты в завещании, не могут рассчитывать на наследство.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Ещё летом он жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. Сатирик являлся народным артистом РФ, лауреатом премии президента России, писал NEWS.ru.