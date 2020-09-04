Эксперты назвали простые способы сэкономить в путешествии

https://static.news.ru/photo/2251e5fc-ee74-11ea-9f2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Эксперты онлайн-сервиса для бронирования билетов «Билетик.Аэро» назвали бесполезные траты в отпуске, отказавшись от которых можно сэкономить в путешествии.

Специалисты не рекомендуют покупать путеводители, разговорники, а также книги и брошюры о достопримечательностях. Большинство информации можно получить через Интернет, причём бесплатно, а для перевода гораздо практичнее пользоваться электронными переводчиками, например от компании Google.

Для общения с местным населением идеально подойдет гугл-переводчик с функцией голосового перевода и распознания текста на фото. Заметьте, пользоваться этой программой можно абсолютно бесплатно, — привели сообщение на портале Lenta.ru.

Эксперты отметили, что можно начать экономить ещё до прилёта в желаемую страну. Они не рекомендуют брать билеты бизнес-класса на короткие расстояния, а также советуют отказаться от питания в самолёте.

На коротких рейсах бизнес-класс разочаровывает. Билет, который стоит в два – три раза дороже эконома, себя не оправдывает, несмотря на широкое кресло, богатое меню и возможность выйти из самолёта первым, — привели сообщение на портале.

Кроме того, эксперты советуют сэкономить на покупке сувениров, магнитов, тематических футболок и местных сим-карт.

Как писал NEWS.ru ранее, стали известны правила въезда в Египет для россиян во время пандемии. Для того чтобы въехать в Египет, россияне должны будут сдать ПЦР-анализ на коронавирус и взять справку на английском или арабском языках. Отмечается, что из России можно будет долететь только до Каира, на курорты туристы должны будут добраться самостоятельно.