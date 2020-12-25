Эксперты назвали профессии, которые позволят выйти миллионером на пенсию

https://static.news.ru/photo/b48d74d8-4688-11eb-b237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros.

Ряд профессий может позволить человеку выйти на пенсию в статусе миллионера. Тем, кто ставит перед собой указанную цель, стоит задуматься над тем, чтобы стать аналитиком big data, консультантом по SAP и BIM-менеджером. Работая в этих сферах, можно за один год заработать от 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты Института прогрессивного образования, которые провели анализ более 150 тысяч вакансий.

Как сказала директор института Анна Маркс, возможность выйти на пенсию миллионером зависит от ряда факторов, в числе которых статус, стаж, профессиональные навыки, регион и не только. По её словам, ставящий перед собой подобные задачи человек должен всегда быть готов переучиваться и повышать свои профессиональные компетенции. Кроме того, с целью продвижения по карьерной лестнице и увеличения заработка нужно осваивать новые технологии.

Также эксперты назвали ещё ряд прибыльных профессией. К примеру, стримеры и киберспортсмены получают почти 900 тысяч рублей в год, прорабы — от 828 тысяч до трёх миллионов, косметологи — от 817 тысяч до 4,4 миллиона, продюсеры блогов — от 924 тысяч рублей до трёх миллионов, а няни-гувернантки — от 1,1 миллиона рублей до 3,6 миллиона, передаёт РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, исследование, проведённое сервисом по поиску работы, показало, что 52% респондентов намерены сменить место работы в наступающем году. Каждый восьмой опрошенный намерен сменить профессию.