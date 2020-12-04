Эксперты назвали причины проблем с отоплением в российских городах

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Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта (ОНФ) Светлана Калинина заявила, что одной из самых популярных тем, поднимаемых гражданами во время прямой линии с участием президента РФ Владимира Путина, является неготовность управляющий компаний к зиме.

В последнее время на холод в домах жаловались жители Рязанской и Амурской областей, Волгограда, Саратова, Красноярска и Москвы.

У нас после капитального ремонта есть открытые крыши, то есть вы понимаете, у нас холод. У нас пандемия, мы говорим, что надо беречь здоровье, надо в масочках ходить, нельзя подхватить микроб, а при этом люди промерзают дома, промерзают стены, люди у нас греются в пледах, что тоже не улучшает здоровье наших людей, — отметила представитель ОНФ в эфире телеканала ОТР.

Калинина рассказала о проекте «С теплом — труба», в рамках которого фиксируются открытые трубы в многоквартирных домах. Проект выявил, что муниципальные органы власти не успевают проверить каждый объект и часто формально подписывают документы. Эксперт напомнила, что в таких случаях надо обращаться на горячую линию Министерства строительства и ЖКХ.

Председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов причиной проблем с теплоснабжением назвал ветхость жилого фонда и всей инфраструктуры. По его словам, резервные системы теплоснабжения зачастую находятся в состоянии, не позволяющем их эксплуатировать. Застройщики при этом пренебрегают обустройством инфраструктуры.

У нас всё чаще, на местах особенно, идёт доминирование коммерческих интересов над интересами жителей и тех органов, которые жителей должны представлять. Если есть важный застройщик или влиятельный коммунальщик, он удешевит всё, что только можно, — резюмировал Максимов.

Профессор факультета городского регионального развития Высшей школы урбанистики имени Высоковского Сергей Сиваев заявил, что проблема отсутствия отопления в квартирах связана с технологическим, физическим и моральным износом инженерных систем, построенных ещё во времена СССР. Задача государства — грамотно распределить функции по теплоснабжению между муниципальными органами власти и частным бизнесом, указал Сиваев.

Как передавал NEWS.ru, срок перехода на новые нормативы потребления тепла в жилых домах в очередной раз будет перенесён — в этот раз на 1 января 2022 года. Министерство строительства уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.