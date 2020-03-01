https://static.news.ru/photo/023f5822-5bde-11ea-be21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международный женский день в Крыму отметят преимущественно российские туристы старше 56 лет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Tutu.ru, которые изучили продажи авиа- и железнодорожных билетов на Крымский полуостров из российских городов, захватывающих праздничную дату. Как передаёт РИА Новости, эксперты выяснили, что около 50% всех купивших билет в Крым приедут из Москвы. Люди старше 56 лет оказались самой большой возрастной группой. 22% продаж пришлись на Ростов-на-Дону. 9% туристов приедут из Санкт-Петербурга.

Рейсы Москва — Сочи и Москва — Симферополь стали самыми популярными авианаправлениями по России в целом. Стоит отметить, что женщины купили 60% всех билетов в Симферополь с захватом 8 Марта.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты, изучившие гендерные различия в подходе к путешествиям, установили, что женщины тщательнее планируют поездки.