Международный женский день в Крыму отметят преимущественно российские туристы старше 56 лет.
Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Tutu.ru, которые изучили продажи авиа- и железнодорожных билетов на Крымский полуостров из российских городов, захватывающих праздничную дату. Как
Рейсы Москва — Сочи и Москва — Симферополь стали самыми популярными авианаправлениями по России в целом. Стоит отметить, что женщины купили 60% всех билетов в Симферополь с захватом 8 Марта.
Как ранее писал NEWS.ru, эксперты, изучившие гендерные различия в подходе к путешествиям, установили, что женщины тщательнее планируют поездки.
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