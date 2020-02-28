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Эксперты из МГИМО совместно с коллегами из США выпустили на английском языке учебник по истории международных отношений. Двухтомное издание рассказывает о внешней политике России в последней четверти ХIХ века до начала 1990-х годов.

В первой книге подробно рассмотрены причины, приведшие к мировым войнам ХХ века, а также анализируются ошибки, допущенные крупнейшими державами в оценке намерений гитлеровской Германии в 1930-е годы.

Во втором томе освещается тема взаимоотношений СССР и США во времена холодной войны, причины разрядки международной напряжённости и завершения глобальной конфронтации в конце 1980-х годов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в учебнике по географии, которым пользуются школьники на Украине, нашли карту фантастической страны из игры Skyrim. Схема расположения провинций из вымышленного мира попала в раздел «Земля на планете и карте» пособия для шестиклассников.