https://static.news.ru/photo/e91e48f4-63f2-11ea-80c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Специалисты уверены, что заявление о пандемии, сделанное ВОЗ, надо было сделать раньше и начать вводить жёсткие меры по борьбе с инфекцией. Эпидемиологи опасаются, что коронавирус не удастся остановить до лета, пишут «Известия».

По данным Global Cases by Johns Hopkins CSSE, число заражённых на 11 марта достигло 121564 человека. Умерли от болезни 4373 пациента. В Китае зарегистрировано 80969 заболевших, в Италии — 10149, в Иране — 9000. Россия объявила о принятии новых ограничительных мер.

Один из критериев пандемии — отсутствие вакцины для лечения вируса, продлиться такой режим может вплоть до её появления. Самой эффективной мерой по борьбе с коронавирусом пока остаётся изоляция.

О том, что пандемия неизбежна, было ясно уже 25 февраля. Об этом свидетельствовали степень распространяемости вируса, рост заболеваемости, отсутствие мер по предупреждению эпидемии. Так, Италия только два назад начала принимать меры. В Европе и США принимались «совершенно неадекватные меры», считают эксперты. В Иране вирусом заболели представители власти — что уж говорить о простом населении.

В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28. Властям и руководству регионов рекомендовано сократить количество массовых мероприятий и проводить их без зрителей — в видеоформате. Чиновникам предложено отказаться от заграничных командировок.

Инфекционисты считают, что очень многое сделано невовремя и неверно: долго сохранялись транзитные рейсы, россияне продолжали ездить за рубеж. Коронавирус будет циркулировать внутри страны до лета.

Мой личный прогноз таков: коронавирус будет распространяться с пиком в апреле—мае и перерывом на лето, — заявил изданию руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиационное сообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией будет ограничено с 13 марта из-за распространения коронавируса. Все перелёты, кроме рейсов с вылетом из терминала F аэропорта Шереметьево, будут отменены.