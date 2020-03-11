Специалисты уверены, что заявление о пандемии, сделанное ВОЗ, надо было сделать раньше и начать вводить жёсткие меры по борьбе с инфекцией. Эпидемиологи опасаются, что коронавирус не удастся остановить до лета,
По данным Global Cases by Johns Hopkins CSSE, число заражённых на 11 марта достигло 121564 человека. Умерли от болезни 4373 пациента. В Китае зарегистрировано 80969 заболевших, в Италии — 10149, в Иране — 9000. Россия объявила о принятии новых ограничительных мер.
Один из критериев пандемии — отсутствие вакцины для лечения вируса, продлиться такой режим может вплоть до её появления. Самой эффективной мерой по борьбе с коронавирусом пока остаётся изоляция.
О том, что пандемия неизбежна, было ясно уже 25 февраля. Об этом свидетельствовали степень распространяемости вируса, рост заболеваемости, отсутствие мер по предупреждению эпидемии. Так, Италия только два назад начала принимать меры. В Европе и США принимались «совершенно неадекватные меры», считают эксперты. В Иране вирусом заболели представители власти — что уж говорить о простом населении.
В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28. Властям и руководству регионов рекомендовано сократить количество массовых мероприятий и проводить их без зрителей — в видеоформате. Чиновникам предложено отказаться от заграничных командировок.
Инфекционисты считают, что очень многое сделано невовремя и неверно: долго сохранялись транзитные рейсы, россияне продолжали ездить за рубеж. Коронавирус будет циркулировать внутри страны до лета.
Мой личный прогноз таков: коронавирус будет распространяться с пиком в апреле—мае и перерывом на лето, — заявил изданию руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что авиационное сообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией будет ограничено с 13 марта из-за распространения коронавируса. Все перелёты, кроме рейсов с вылетом из терминала F аэропорта Шереметьево, будут отменены.
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