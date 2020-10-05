В ГД предложили поощрять предприятия за укрепление здоровья сотрудников

https://static.news.ru/photo/5af18410-06f4-11eb-808e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работодателей, которые поддерживают здоровый образ жизни своих сотрудников, необходимо премировать и начислять им льготы. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

По словам парламентария, подобные меры также будут способствовать борьбе работников с вредными привычками.

Как отметил Герасимов, ответственность за состояние здоровья работников должна лечь на предприятия. Для этого их нужно стимулировать, чтобы сами работодатели были заинтересованы в укреплении здоровья своих сотрудников.

Премировать их за то, что они не болеют, какие-то давать им льготы и всё, чтобы было понятно окружающим, которые ведут нездоровый образ жизни, чтобы они видели, что вести здоровый образ жизни — выгодно, полезно, — сказал он в ходе всероссийского форума по общественному здоровью.

Герасимов также отметил, что здоровый образ жизни — это основа для профилактики болезней, а борьба с вредными привычками и двигательная активность помогут людям сохранить себя в хорошей форме до преклонных лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в рамках IV Всероссийского форума по общественному здоровью обсудят вопросы популяризации здорового образа жизни среди россиян. мероприятие, которое пройдёт с 5 по 6 октября, организовал Минздрав при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения, Госдумы и Совета Федерации РФ. По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, в числе тем, которые планируется обсудить во время форума, укрепление общественного здоровья на рабочих местах.