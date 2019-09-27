https://static.news.ru/photo/622670ee-e12d-11e9-b8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство-Имущественных-Отнош Московской-Области/vk.com

Экспонаты из коллекции бывшей супруги экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанны Булах будут представлены в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Эксперты уже подтвердили подлинность трёх картин.

Власти Подмосковья сообщили, что настоящими оказались «Портрет девочки» Владимира Маковского, «Сосны на берегу залива» Ивана Шишкина и «Портрет старика» Василия Сурикова, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Кузнецов обвиняется в преступлениях в сфере ЖКХ: по версии следствия, в 2005–2008 годах обвиняемый вместе с чиновниками правительства Московской области похитил у предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования задолженности к населённым пунктам, а также деньги областных организаций. Размер ущерба следователи оценивают более чем в 11 млрд рублей.

В ходе расследования дела СК обнаружил 1357 предметов антиквариата, имеющих художественную и историческую ценность. Среди них — печатные издания и книги, картины, предметы мебели и интерьера, монеты, доспехи и другое. Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти их в Финляндию.