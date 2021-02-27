Эксперты дали прогноз по ценам на цветы 8 марта в Москве

https://static.news.ru/photo/cda13eb2-7916-11eb-ba0c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос на цветы в России традиционно растёт с приближением Международного женского дня. Продавцы пользуются моментом и увеличивают цены.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов в этой сфере, как изменится стоимость цветочной продукции в ближайшие дни. Заместитель председателя секции «Розы» клуба «Цветоводы Москвы» Светлана Перепелова подтвердила, что цветы дорожают с каждым днём в преддверии 8 Марта. По её мнению, розы в Москве станут дороже в среднем в два раза. Цена может увеличиться до 300 рублей за штуку.

При этом важно учитывать, что стоимость розы зависит ещё и от длины её стебля. Если он 60 сантиметров — одна цена, 80 сантиметров — уже другая, — отметила эксперт.

Директор крупного магазина Георгий Сухаржевский ожидает, что цветы подорожают на 15–40% в зависимости от вида. Он указал, что закупочная цена цветочной продукции в 2021 году выросла из-за логистических проблем, вызванных пандемией COVID-19.

Поставщики в связи с этим взвинчивают цены. При этом розница, в общем-то, зависит от жадности конечного продавца: кто-то поднимает маржу на праздники, кто-то нет. Но нужно понимать, что при росте закупочных цен розничная цена подрастает автоматом, — заключил специалист.

Ранее Юлия Чарышкина, директор тепличного комплекса, занимающегося выращиванием цветов, предупредила, что в 2021 году подорожание цветов к 8 Марта в России может быть рекордным, писал NEWS.ru.