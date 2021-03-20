В России цены на новостройки стали снова расти

https://static.news.ru/photo/11ce9788-8a74-11eb-b237-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя цена на новостройки в 16 крупнейших российских городах в марте выросла до 92 тысяч рублей за квадратный метр, что на 2,6% больше аналогичного показателя прошлого месяца и почти на 20% больше в сравнении с мартом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные интернет-сервиса ЦИАН.

Главной причиной роста цен специалисты называют программу льготной ипотеки, которая вызвала повышенный спрос среди россиян, рассказал «Коммерсанту» управляющий партнёр агентства элитной недвижимости Webster Константин Ковалёв. Кроме того, сказывается повышение себестоимости строительных материалов.

По словам представителя «Авито Недвижимость» Дмитрия Алексеева, в ближайшее время темпы строительства замедлятся, в конце года рост окажется в пределах 7%.

Как сообщал NEWS.ru, в России рухнули продажи новостроек, однако цены на жильё продолжают расти. С начала года цены на жильё выросли во всех городах-миллионниках. В Ростове-на-Дону рост составил 13%, в Нижнем Новгороде — 10%. Цены взлетели в Москве (9%), Уфе, Красноярске и Перми (во всех по 7%).