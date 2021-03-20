В России цены на новостройки стали снова расти

Средняя цена на новостройки в 16 крупнейших российских городах в марте выросла до 92 тысяч рублей за квадратный метр, что на 2,6% больше аналогичного показателя прошлого месяца и почти на 20% больше в сравнении с мартом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные интернет-сервиса ЦИАН.
Главной причиной роста цен специалисты называют программу льготной ипотеки, которая вызвала повышенный спрос среди россиян,
По словам представителя «Авито Недвижимость» Дмитрия Алексеева, в ближайшее время темпы строительства замедлятся, в конце года рост окажется в пределах 7%.
Как сообщал NEWS.ru, в России рухнули продажи новостроек, однако цены на жильё продолжают расти. С начала года цены на жильё выросли во всех городах-миллионниках. В Ростове-на-Дону рост составил 13%, в Нижнем Новгороде — 10%. Цены взлетели в Москве (9%), Уфе, Красноярске и Перми (во всех по 7%).