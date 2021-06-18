Экспертов удивило вето Путина на ужесточение требований к СМИ

https://static.news.ru/photo/38e7637c-d038-11eb-960a-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Решение президента Владимира Путина наложить вето на законопроект, который устанавливал ответственность СМИ за цитирование сообщений других изданий, главных редакторов которых нельзя установить, вызвало удивление со стороны опрошенных NEWS.ru экспертов. Они поддержали решение главы государства.

Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова заметила, что многие годы между президентом и парламентом не было противоречий и все принятые в Госдуме законопроекты утверждались Совфедом и главой государства. Такое же мнение высказала руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Это решение однозначно удивило. Мы уже настолько привыкли, что законопроекты проходят Госдуму стремительно и также стремительно подписываются президентом, несмотря на экспертные оценки негативные, даже когда эти оценки исходят не от юристов-практиков, а от государственных органов, — подчеркнула она.

По её словам, инициатива, увязывающая ответственность за тексты с личностью главного редактора, могла вызвать юридический коллапс. Кроме того, вступление в силу этой нормы значительно увеличило бы самоцензуру журналистов.

Русова в свою очередь отметила, что этот законопроект действительно стал бы одним из рычагов давления на журналистов и блогеров, однако в России остаётся немало инструментов для этого. В качестве примера она привела исключение журналистов из президентского пула, что произошло с корреспондентом телеканала «Дождь».

Чисто технически будет ли вообще отклонён закон и снят с рассмотрения, мы узнаем только в следующем созыве Госдумы. Более того, у президента есть возможность свои редакции к законопроекту предлагать, но, насколько мне известно, Путин ничего не предлагал. Поэтому, скорее всего, это как-то связано с тем, что сам закон был принят в спешке и, скорее всего, это какая-то подковёрная разборка между определёнными структурами Госдумы, которые имеют доступ к Путину, — отметила она.

Эксперты сходятся во мнении, что после возвращения президентом нужно прекратить работу над этим проектом. Так, глава Центра защиты прав СМИ уверена, что такие поправки «просто нельзя принимать». Сопредседатель независимого профсоюза придерживается аналогичной точки зрения.

Было бы хорошо и правильно, если бы этот законопроект вообще никогда не появлялся и не обсуждался ни в стенах Госдумы, ни тем более не был подписал Путиным, — считает она.

15 июня Путин наложил вето на принятый Госдумой и Советом Федерации закон об ответственности главных редакторов СМИ за распространение недостоверной информации, если главреда издания-первоисточника нельзя установить. Сейчас, согласно закону «О средствах массовой информации», журналисты не несут ответственности за публикацию ложных данных, если они дословно процитировали сообщение других СМИ.

Комментируя NEWS.ru появление этого законопроекта сопредседатель Профсоюза журналистов Софья Русова заявляла, что причиной стало беспокойство властей в связи с появлением небольших независимых площадок и рост популярности блог-платформ.