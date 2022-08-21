Экспертиза установила мощность взрывного устройства в машине Дугиной Мощность взрывчатки в машине Дугиной составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте

Фото: sledcom.ru

Мощность взрывчатки, заложенной под днище внедорожника Toyota Land Cruiser Prado погибшей журналистки Дарьи Дугиной, составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Криминалисты отправили части взрывного устройства на экспертизу.

Мощность бомбы составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте. Части взрывного устройства отправлены на экспертизу, — сообщил собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах установили, что преступники заложили взрывное устройство на фестивале «Традиция» в Подмосковье. Следователи подчеркнули, что автомобиль находился на парковке, на территорию которой беспрепятственно мог проникнуть любой.

Заведующий кафедрой истории русской философии МГУ Михаил Маслин в разговоре NEWS.ru предположил, что убийство Дугиной заказное и адресовано ее отцу — общественному деятелю и идеологу русского мира Александру Дугину. По его словам, девушка была дочерью своего родителя — патриотично настроенной.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к убийству. Чиновник назвал произошедшее результатом борьбы политических группировок в России. В том, как произошла трагедия и кого стоит подозревать в покушении в первую очередь, разбирался NEWS.ru.