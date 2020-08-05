Экспертиза показала, что Ефремов был полностью вменяем в момент ДТП

https://static.news.ru/photo/31cb45ae-d71e-11ea-96e4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, был в этот момент полностью вменяем и отдавал отчёт в своих действиях, несмотря на алкогольную зависимость. Об этом говорится в материалах дела.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Ефремов, хотя и страдает от синдрома алкогольной зависимости, легковозбудим и несдержан, но все эти обстоятельства не препятствовали ему отдавать отчёт в своих действиях в момент события преступления, а также давать показания после ДТП и участвовать в следственных действиях, — цитирует ТАСС прокурора, зачитывающую материалы уголовного дела в Пресненском суде Москвы.

Гособвинитель также отметила, что проведённое исследование не выявило у актёра психических заболеваний.

Как писал NEWS.ru, у Ефремова сразу после аварии нашли в крови следы марихуаны, кокаина, а также этанол. Экспертиза ДНК также показала, что именно он управлял своим автомобилем во время ДТП на Садовом кольце. В ходе осмотра транспортного средства Ефремова там были обнаружены гашишное масло и гашиш. Ранее, выступая на заседании, подсудимый заявил, что не признаёт свою вину, потому что «ничего не помнит», включая то, как проходило медосвидетельствование после аварии.

Артист обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.