Эксперт заявил о стократном сокращении турпотока в Финляндию Вице-президент АТА Мкртчян: турпоток из РФ в Финляндию сократился в сотни раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После введения Финляндией визовых ограничений и запрета на въезд автомобилей с российскими номерами туристический поток из РФ в скандинавскую страну сократился в сотни раз, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, сегодня обычные туристы туда почти не ездят.

Турпоток сократился в сотни раз, даже не в десятки. Едут те, у кого там вид на жительство, у кого какая-то работа, лечение, обучение. Просто с целью туризма вас не пустят, — сказал он.

Мкртчян напомнил, что в Финляндию раньше ездили россияне, живущие преимущественно в северо-западной части страны, потому что им это было удобно и близко. Теперь же, чтобы долететь до Хельсинки, нужно сделать петлю с двумя пересадками, например, в Стамбуле и одной из стран Шенгенской зоны.

Как только Финляндия стала недоступной в плане транспорта, всяческий смысл ее посещения исчез. Что там делать, если туда невозможно попасть? — подытожил Мкртчян.

Ранее Ассоциация туроператоров России отчиталась о высоком спросе на новогодние путевки на Пхукет среди туристов из РФ. Загрузка некоторых премиальных отелей там оценивается в 80–90%, а глубина бронирования достигает апреля.