Эксперт заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 всеми регионами

https://static.news.ru/photo/49f6b2c8-c7f9-11ea-aaef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Все российские регионы прошли пик заболеваемости коронавирусом, эпидемия перешла в стадию угасания. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному, — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, регионы можно разделить на несколько групп в зависимости от динамики распространения заболевания. В так называемой зелёной группе наблюдается существенное снижение заболеваемости. Сюда входят Магаданская, Московская, Брянская, Тверская, Курская, Белгородская, Воронежская и Пензенская области, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тува, Забайкалье, Приморье, Дагестан, Калмыкия и Чечня.

В регионах, окрашенных жёлтым, также фиксируется снижение, однако более медленное, по сравнению с «зелёной» зоной. К таким субъектам относятся Новгородская, Тульская, Липецкая, Саратовская, Рязанская, Нижегородская, Калужская и Ульяновская области, а также Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карелия, Ингушетия, Татарстан и Ханты-Мансийский округ.

В «светло-красных» регионах положение удовлетворительное, снижения пока не произошло, но оно уже на подходе. Учёный включил в эту группу Калининградскую, Архангельскую, Смоленскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую области, а также Башкирию, Бурятию, Чувашию, Хакасию, Ямало-Ненецкий округ, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края, а также Санкт-Петербург.

В зоне турбулентности, где индекс заболеваемости всё ещё превышает единицу, находятся «красные» регионы. Сюда можно отнести Коми, Севастополь, Орловскую, Мурманскую и Самарскую области, Удмуртию, Ненецкий АО, Еврейскую АО, Крым и Алтайский край, отмечает Тавадян.

Регионы сгруппированы по величине индекса заболеваемости — R. R. Эта цифра показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если индекс меньше единицы, то заболеваемость угасает, если больше, то может начать расти.

Кроме того, учёный отметил ряд регионов, где статистика требует уточнения. Сомнения эксперта вызывают данные по заболевшим в Орловской, Иркутской, Тюменской и Брянской областях, в Чечне, Приморье и Удмуртии.

Данные, которые даются на протяжении 7–10 дней, остаются практически неизменными, что нехарактерно для динамики распространения или угасания заболевания. Также вызывают сомнения ничтожно малые показатели смертности, которые характерны для стран и областей, где был соблюдён жесточайший карантин, — пояснил Тавадян.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, расслабляться сейчас нельзя. Он заявил, что обстановка в стране улучшается и пик заболеваемости пройден. При этом власти продолжат практику массового тестирования граждан, а до 1 мая 2021 года государственным и муниципальным медучреждениям продолжат предоставлять бесплатные тест-системы.