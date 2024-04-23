Эксперт заявил о необходимости регулирования компьютерных игр в России Эксперт ГРЧЦ Махортов призвал регулировать видеоигры для защиты детей

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Регулирование видеоигр поспособствует безопасному развитию детей, заявил заместитель начальника отдела специальных проектов Главного радиочастотного центра РФ (ГРЧЦ) Станислав Махортов. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время у видеоигр в России есть лишь один статус — информационной продукции. Родители же не всегда могут защитить детей от потенциально опасных игр, так как они не разбираются в трендах, считает Махортов.

В качестве примера опасных трендов в видеоиграх эксперт привел так называемые лутбоксы — виртуальные предметы, при использовании которых игрок получает случайные предметы различной ценности и назначения. По мнению Махортова, с помощью «лутбоксов» разработчики провоцируют игроков на чрезмерные затраты, так как вероятность получения определенных предметов не равна 100%.

Вероятность получения приза устанавливается игровой платформой и не зависит от того, платным или бесплатным является «лутбокс». Вероятность получения определенного предмета, как правило, не составляет 100%, в связи с чем существует риск провокации игроков на совершение ими чрезмерных затрат, — заявил он, выступая на XIII Форуме безопасного интернета.

Ранее в Британской академии кино и телевизионных искусств назвали самого культового персонажа в истории видеоигр. Им стала главная героиня серии игр Tomb Raider Лара Крофт. Она обошла Марио из одноименной франшизы и Агента 47 из серии игр Hitman.