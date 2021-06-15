Эксперт заявил о нарушении закона в единой системе видеонаблюдения

https://static.news.ru/photo/48e940bc-ce92-11eb-a69a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение в стране единой системы видеонаблюдения противоречит российскому законодательству и нарушает права граждан. Об этом «Газете.Ru» сказал специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов.

Как отметил эксперт, подобная система видеонаблюдения прямо противоречит Федеральному закону «О персональных данных». В документе говорится, что любые базы персональных данных должны собираться только под конкретную задачу и уничтожаться, когда она будет выполнена. Также запрещается создавать общие базы данных без конкретной цели.

Ашманов считает, что подобная централизация системы видеонаблюдения — «нехорошая задумка» людей, которые испытывают азарт цифровизации. По его мнению, это не повысит уровень безопасности в стране, а ухудшит, поскольку увеличится риск утечки персональных данных.

Он также считает, что заниматься реализацией таких инициатив должно не правительство, а компетентные органы.

Это категорически недопустимо, это вопрос национальной безопасности, и эти структуры не должны это делать, это должны делать либо ФСБ, либо МВД, — отметил Игорь Ашманов.

Ранее стало известно, что в России хотят объединить камеры видеонаблюдения в единую геоинформационную систему. Сейчас правительство обсуждает разработку ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения». Платформа объединит в единый контур системы видеонаблюдения во всех городах страны. На её разработку и установку камер планируется выделить 250 млрд рублей за пять лет.