Эксперт заявил о нарушении закона в единой системе видеонаблюдения

Введение в стране единой системы видеонаблюдения противоречит российскому законодательству и нарушает права граждан. Об этом «Газете.Ru» сказал специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов.
Как
Ашманов считает, что подобная централизация системы видеонаблюдения — «нехорошая задумка» людей, которые испытывают азарт цифровизации. По его мнению, это не повысит уровень безопасности в стране, а ухудшит, поскольку увеличится риск утечки персональных данных.
Он также считает, что заниматься реализацией таких инициатив должно не правительство, а компетентные органы.
Это категорически недопустимо, это вопрос национальной безопасности, и эти структуры не должны это делать, это должны делать либо ФСБ, либо МВД, — отметил Игорь Ашманов.
Ранее стало известно, что в России хотят объединить камеры видеонаблюдения в единую геоинформационную систему. Сейчас правительство обсуждает разработку ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения». Платформа