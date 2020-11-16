Эксперт заявил, что второй волны коронавируса может не быть

https://static.news.ru/photo/0684ad3e-284c-11eb-925f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Вторая волна коронавируса может не наступить из-за существующих мутаций вируса, которые не закрепляются в ходе эпидемического процесса, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Я полагаю, что её (второй волны коронавируса. — NEWS.ru) не будет, потому что те мутации, которые есть, к счастью, не закрепляются и не утяжеляют течение инфекционного процесса, — отметил Горелов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также добавил, что повторное заражение возможно при появлении новой разновидности вируса.

В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что поставки вакцин от коронавирусной инфекции в ограниченных масштабах начнутся в первой половине 2021 года. Об этом 16 ноября на брифинге сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.