Эксперт рассказал, как рейтинг пассажира такси влияет на стоимость поездки Автоэксперт Роберт Ян: низкий рейтинг пассажира такси может повысить стоимость поездки

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Рейтинг пассажира в приложении заказа такси косвенно влияет на стоимость поездки, сообщил NEWS.ru эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян. Так он прокомментировал информацию Росстата о том, что стоимость поездки на такси достигла максимума за последние десять лет и по данным на июнь 2023 года составила 32,53 рублей в расчете на километр пути.

Если у водителя рейтинг 4,9, а у человека, который заказывает машину, всего 3, то водитель может отказаться везти его. Дело в том, что для таксистов рейтинг важнее активности, его сложнее заработать, — говорит Роберт Ян.

Как поясняет эксперт, водитель скорее всего откажется от такого заказа. Тогда человеку придется вызывать машину повторно, но второй водитель тоже может отказаться его везти.

Получается, что пассажир сам искусственно повысил спрос в конкретном районе. В таком случае возрастает цена поездки, — уточнил Ян.

Подорожание поездок на такси, по данным Росстата, не прекращалось с апреля 2021 года. Самый большой скачок произошел в первом полугодии 2023 года — на 4,03%. При этом пресс-секретарь сервиса такси «Максим» Павел Стенников заявил, что с начала 2023 года цена поездки на такси выросла примерно на 25% в регионах России и на 40% в Москве. Среди причин роста цен на такси — подорожание транспортных средств на фоне международных санкций, введенных из-за проведения специальной военной операции на Украине. В таких условиях западные, японские и корейские автопроизводители отказались от сотрудничества с Россией, а у российских заводов возникли проблемы с комплектующими.