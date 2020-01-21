https://static.news.ru/photo/551e1558-3c29-11ea-bf5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков прокомментировал инициативу по введению в РФ понятия «педагогическая тайна», согласно которому преподаватели не будут иметь права разглашать информацию о диагнозах или же особенностях развития детей без согласия их родителей. По словам эксперта, реализация этой идем поможет обезопасить школьников от многих проблем.

Введение соответствующей нормы, говорит Комков, станет правильным решением. Он отмечает, что во многих европейских странах указанное понятие уже прописано в педагогическом кодексе. Преподавателя, который нарушил правило о неразглашении информации об особенностях развития ребёнка или болезни, не только увольняют. В его отношении применяют меры в виде пожизненной дисквалификации, то есть полного отстранения от профессии.

Вступая в должность педагога, человек подписывается под тем, что будет соблюдать определенные этические и педагогические нормы, не будет вредить своей деятельностью ни своим воспитанникам, ни родителям. То есть он приносит пользу, но не наносит ущерба своей деятельностью, — приводит слова Комкова «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудников в сферы образования могут обязать хранить «педагогическую тайну». Работники образовательных учреждений не смогут раскрывать особенности развития детей и их диагнозы без разрешения родителей.

Предполагается, что такие меры защитят детей от травли ровесников и педагогов, а также помогут родителям раскрывать диагноз, не опасаясь огласки.