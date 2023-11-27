Общественник заявил, что ФАС не может урегулировать цены на такси Глава профсоюза такси Кодолов: ФАС не может урегулировать стоимость поездок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не сможет урегулировать ситуацию с резким ростом цен на такси из-за снегопада в Москве, заявил NEWS.ru председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов. По его словам, такие прецеденты уже были, и в ведомстве в подобных случаях отвечают, что ситуация справедлива с точки зрения бизнеса.

В сложившейся ситуации разрешение вопроса в пользу потребителей вряд ли возможно. ФАС уже обращала внимание на такие ситуации. И ответ довольно простой: «Это рыночные отношения, мы не вмешиваемся», — уточнил Николай Кодолов.

Он отметил, что повлиять на ситуацию не смогут и столичные власти. По его словам, у них нет для этого рычагов давления. Чтобы ситуация не была такой болезненной, надо повышать общее благосостояние населения, считает Николай Кодолов.

У нас не царская власть, когда царь сказал и все решилось. У нас правовое государство все-таки. Есть законы, рыночная экономика, положения. Если бы доходы населения были адекватные, если бы покупательская способность не падала, таких вопросов вообще не возникало бы. Московские власти могут дать денег людям, бизнесу. Субсидировать, спонсировать. А в моменте разрешить ситуацию сложившуюся не могут. Это бизнес, — объяснил он.

Ранее эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян дал семь советов, как можно сэкономить на поездках. По его словам, стоит заказывать машину заранее к определенному времени, выбирать тариф с попутчиками и грамотно прокладывать маршрут поездки, не доверяясь в этом вопросе навигаторам.