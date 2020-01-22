https://static.news.ru/photo/26bd7ddc-3d48-11ea-b13e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Peng/Xinhua/Global Look Press

Исполняющий обязанности директора «НИИ гриппа», заведующий кафедрой эпидемиологии в Павлова Дмитрий Лиознов рассказал, насколько безопасно заказывать посылки из Китая после распространения коронавируса.

По его мнению, необходимо усилить меры предосторожности после распространения в КНР опасного заболевания. Китайские туристы, как и сами россияне, приезжающие из Китая, должны внимательно отслеживаться.

Безопасно ли заказывать посылки из Китая? Безопасно. Если там нет животных, — передаёт его слова издание « Невские Новости ».

Эксперт отметил, что коронавирус распространяется медленнее других заболеваний, таких как грипп. Поэтому запрета на въезд в страну, по его мнению, не последует.

Ранее NEWS.ru писал о том, что руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что угроза распространения опасного коронавируса в России отсутствует.